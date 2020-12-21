|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:22
Serg-ik написав: flyman написав:
Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.
Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.
Маркетинговый трюк?
Застройщик ставит высокую цену на котлован, чтобы оформленные на своих людей квартиры в почти готовом доме продать по переуступке за нал.
Не думаю. Контакти різних агенцій нерухомості.
Є із 100% оплатою, є що готові на відтермінування.
Скоріш за все пробують вискочити перекупи (або підрядчики забудовника), поки ще нема свідоцтва власносні, щоб не попасти на податки, як це вийшло в обліківки Первий із Варшавським.
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22700
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32
flyman написав:
Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.
Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.
Долярчику напрягтися.
Вельми важлива і цікава інформація.
Спочатку впаде оКРЖН, потім посиплеться КРЖН.
Якщо взагалі таке буде.
Я не впевнений, що "вторинка" знову знеціниться до рівня 2004 р., як це було в 2018 р..
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21735
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 2239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:37
flyman написав:
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.
Загалом, я про це багато разів казав останнім часом. Немає більше тих 30-40% прибутку навіть і близько, а ризики великі. ДумайТЕ!
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:55
Sidus написав: flyman написав:
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.
Загалом, я про це багато разів казав останнім часом. Немає більше тих 30-40% прибутку навіть і близько, а ризики великі. ДумайТЕ!
Зеля ти?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|