Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.
Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.
Маркетинговый трюк? Застройщик ставит высокую цену на котлован, чтобы оформленные на своих людей квартиры в почти готовом доме продать по переуступке за нал.
Не думаю. Контакти різних агенцій нерухомості. Є із 100% оплатою, є що готові на відтермінування. Скоріш за все пробують вискочити перекупи (або підрядчики забудовника), поки ще нема свідоцтва власносні, щоб не попасти на податки, як це вийшло в обліківки Первий із Варшавським.
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.
Весьма познавательное и полезное чтиво для понимания того, где на РЖН будет прибывать, а где - убывать...
Украинцы демонстрируют возрастающее намерение остаться в Польше. Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет. Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса
zРадио Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет. Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.
барабашов написав:zРадио Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет. Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.
Новая Речь Посполитая от моря до моря с населением под 100 миллионов(литовци и белорусы тоже подтянутся)? Не слабый будет РН. Ну что же, подождём, времени осталось-фигня!
барабашов написав:zРадио Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет. Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.
Шо попало. Одним государством с Польшей - это один сценарий, который могут спровоцировать лишь очень трагичные события в самой Украине, которые точно не пойдут на пользу местному РН. Вступление в ЕС - это другой сценарий, но перспектива неблизкая.
Далее, с кириллицей в ЕС пускают. Более того, после вступления Болгарии она (кириллица) стала 3-м официальным алфавитом ЕС. А вот депопуляцию Болгарии вступление не остановило, а ускорило