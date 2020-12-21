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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5978597959805981

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:22

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Маркетинговый трюк?
Застройщик ставит высокую цену на котлован, чтобы оформленные на своих людей квартиры в почти готовом доме продать по переуступке за нал.

Не думаю. Контакти різних агенцій нерухомості.
Є із 100% оплатою, є що готові на відтермінування.
Скоріш за все пробують вискочити перекупи (або підрядчики забудовника), поки ще нема свідоцтва власносні, щоб не попасти на податки, як це вийшло в обліківки Первий із Варшавським.

Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32

  flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Долярчику напрягтися.

Вельми важлива і цікава інформація.
Спочатку впаде оКРЖН, потім посиплеться КРЖН.
Якщо взагалі таке буде.
Я не впевнений, що "вторинка" знову знеціниться до рівня 2004 р., як це було в 2018 р..
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:37

  flyman написав:
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.


Загалом, я про це багато разів казав останнім часом. Немає більше тих 30-40% прибутку навіть і близько, а ризики великі. ДумайТЕ!
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:55

  Sidus написав:
  flyman написав:
Загалом виходить, що епоха заробітків перекупів закінчилася.


Загалом, я про це багато разів казав останнім часом. Немає більше тих 30-40% прибутку навіть і близько, а ризики великі. ДумайТЕ!


Зеля ти? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:58

Ще не було так зле, щоб не вийшло на добре! ©

  flyman написав:Інфа з полєй, в Бучанських іпенях зараз переуступка майже готового 1к дешевше чим в сусідній новобудові повітря котловану того самого забудовника.

Перекупи вискакують з бетону як зайці з кущів.

Долярчику напрягтися.

Тюююююю...
Тоді зроблю ремонт і буду здавати!
А там, років за 5-7 - продам!
А - ні, то буде для дітей "на старт", або свій ПФ!

Коротше, все буде добре! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:35

Весьма познавательное и полезное чтиво для понимания того, где на РЖН будет прибывать, а где - убывать...

Украинцы демонстрируют возрастающее намерение остаться в Польше. Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.
Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар.
Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями.
При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса

Польский рынок труда для украинцев. Анализ и прогноз
https://biz.censor.net/columns/3237079/ ... _i_prognoz
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:50

zРадио
Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет.
Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:15

  барабашов написав:zРадио
Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет.
Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.


Новая Речь Посполитая от моря до моря с населением под 100 миллионов(литовци и белорусы тоже подтянутся)? Не слабый будет РН.
Ну что же, подождём, времени осталось-фигня!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:23

  барабашов написав:zРадио
Женя, при следующем президенте мы с Польшей возможно будем одним государством, если перейдём на латиницу естественно, и как то так то резко, как упал на нас безвиз, вступим в ЕС. Так что проблема иммиграции в Щуцын пропадет.
Казахи вроде на латиницу переходят через несколько дней.


Шо попало. Одним государством с Польшей - это один сценарий, который могут спровоцировать лишь очень трагичные события в самой Украине, которые точно не пойдут на пользу местному РН. Вступление в ЕС - это другой сценарий, но перспектива неблизкая.

Далее, с кириллицей в ЕС пускают. Более того, после вступления Болгарии она (кириллица) стала 3-м официальным алфавитом ЕС. А вот депопуляцию Болгарии вступление не остановило, а ускорило
zРадио
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