Libo написав:
Не пугай. Против евроинтеграции у нас только такие тупые ватанские залупы как ты. Но вас, слаба богу, единицы. Подавляющее большинство здоровых и нормальных людей. Никакой трагедии не будет. Натянут тебе глаз на жёпу и пойдут в Европу, не спрашивая у тебя убогого разрешения.
Оторвись от бутылки, алкоголик! И перечитай то, что ты процитировал. Там ни слова о вступлении Украины в ЕС, там какой-то фантастический сценарий объединения Украины и Польши. Что заставило барабашова заговорить о нем, у него и спрашивай. А против евроинтеграции я ничего не имею, я за. Только это вряд ли случится в ближайшие 10 лет