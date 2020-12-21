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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36
Libo написав: zРадио написав:
Одним государством с Польшей - это один сценарий, который могут спровоцировать лишь очень трагичные события в самой Украине,
Не пугай. Против евроинтеграции у нас только такие тупые ватанские залупы как ты. Но вас, слаба богу, единицы. Подавляющее большинство здоровых и нормальных людей.
Никакой трагедии не будет. Натянут тебе глаз на жёпу и пойдут в Европу, не спрашивая у тебя убогого разрешения.
Оторвись от бутылки, алкоголик! И перечитай то, что ты процитировал. Там ни слова о вступлении Украины в ЕС, там какой-то фантастический сценарий объединения Украины и Польши. Что заставило барабашова
заговорить о нем, у него и спрашивай. А против евроинтеграции я ничего не имею, я за. Только это вряд ли случится в ближайшие 10 лет
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:56
Serg-ik написав: Жека79 написав: airmax78 написав:
Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.
это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб ....
ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги
Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.
Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.
Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.
Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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