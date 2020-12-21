Додано: Пон 21 гру, 2020 23:56

Serg-ik написав: Жека79 написав: airmax78 написав: Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.

А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители. Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.

это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....

я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб .... это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб ....

ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги

Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.