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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5979598059815982

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36

  Libo написав:
  zРадио написав:Одним государством с Польшей - это один сценарий, который могут спровоцировать лишь очень трагичные события в самой Украине,


Не пугай. Против евроинтеграции у нас только такие тупые ватанские залупы как ты. Но вас, слаба богу, единицы. Подавляющее большинство здоровых и нормальных людей. :? Никакой трагедии не будет. Натянут тебе глаз на жёпу и пойдут в Европу, не спрашивая у тебя убогого разрешения. :lol:


Оторвись от бутылки, алкоголик! И перечитай то, что ты процитировал. Там ни слова о вступлении Украины в ЕС, там какой-то фантастический сценарий объединения Украины и Польши. Что заставило барабашова заговорить о нем, у него и спрашивай. А против евроинтеграции я ничего не имею, я за. Только это вряд ли случится в ближайшие 10 лет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:56

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав: Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.

это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб ....

ничего особенного не надо вливать. Человек-существо социальное, потому срабатывает стадный инстинкт. КАН не строит точечно 1-2 дома, он делает квартал. Когда человек видит, что другие там купили, он тянется к толпе, предполагая, что уж они точно не ошиблись. Аркада и УБ-тому пример. Сколько маяков по УБ и Аркаде было, а они всё рано несли деньги


Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.

Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.

Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.
Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:06

Жека79 но все-таки основная причина успеха КАНа не в этом и не в стадном инстинкте (хотя на счет покупателей КТ вопрос дискутабельный).
Люди видят рендер, видят, что это красиво. Потом люди видят готовый объект и видят что это либо 1 в 1 рендер, либо еще лучше. Но и это не самое главное: Тарян и Сага тоже стараются не отклоняться от рендера в худшую сторону. Главное в том, что КАН создает среду обитания, которую никто больше в Киеве не предлагает. И что бы тут не писали, что это развод и что никому не нужно - реальность другая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.liga.net/society/opinion/de ... yy-kreativ

Наш стиль уже сам по себе стал феноменом. В Киев приезжают студенты из западных университетов — смотреть на то, как делать не надо. Книги о нашем архитектурном китче с успехом продаются в Европе. В каком-то смысле это уже стало нашей идентичностью.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:43

Жека79
А разве среднестатистический человечек, который наколотил пачек ...надцать лет так к 35ти и который наверняка сам по жизни малёхо бультерьер, будет идти на поводу(по телефону!!!) у неизвестных ему людей и ночами,уткнувшись в подушку,которая лежит на матрасе с пачечками, будет думать -"А не купить ли мне на Регенераторной чего то бетонного дороже, чем на Печерске, или в Юните дороже, чем возле Крещатика?" ?
Притом что в процессе набития матраса он наверняка не в дебрях Троещины снимал себе бабушатник, ну чтоб матрас резвее набивался. А постепенно в адекватное своему капиталу жильё перебирался
Не с неба же на него 100-150 упало, чтоб туда влезть.
барабашов
 
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