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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5980598159825983

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 61
1. Зросли більш, як на 30%
33%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 03:12

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Востаннє редагувалось Libo в Вів 22 гру, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 03:59

  барабашов написав:rjkz
Не надо так кривлять мову, вы же не с Даунецка сюда случайно попали.
А паи эти буковинцы что за несколько лямов зелени продали, раз "квартир понакупляли", а не пару однух детям взяли?


Я не мову кривляю. Я мову очень уважаю, хоть больше и говорю не на ней.
Я селючные стереотипы кривляю, которые обычно выражаются на суржике.
В чем я очень не прав и каюсь, касательно жителей Карпат нельзя говорить, что они говорят на суржике - у них свой диалект на базе мовы. У моего отца один из самых верных и старых (в прямом и переносном смыслах) друзей в Франковской области, Богородчанский район. С середины 80-х до начала 90-х мы лето проводили в Карпатах, я был без ума от них. Настолько, что начал рисовать и получалось очень неплохо. С начала 90-х там не был, отца друг приезжал ко мне в Киев.
То что сейчас местные-же творят со своими-же Карпатами разрывает мне сердце.
Это еще хуже, чем то, что творят застройщики с моим Киевом.
Донецк мне не нравился от слова совсем. Я несколько лет работал по тому региону, периодически бывал. Это город где все, даже довольно интеллигентные люди, коих там не много, живут "папанятиям". Но это тоже Украина, хоть и заблудшая. Надеюсь, не навсегда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 04:05

  Libo написав:
  rjkz написав:https://www.liga.net/society/opinion/delo-ne-v-shlyape-na-elke-v-ukraine-pobedil-vulgarnyy-i-agressivnyy-kreativ

Наш стиль уже сам по себе стал феноменом. В Киев приезжают студенты из западных университетов — смотреть на то, как делать не надо. Книги о нашем архитектурном китче с успехом продаются в Европе. В каком-то смысле это уже стало нашей идентичностью.


Не надо тянуть сюда г., такого же специалиста и неуча как сам. Киев всегда считался одним из самых красивых городов мира. Свой стиль, свой шарм, своя история и лицо. Да, появилось много эклектики, есть неудачные точечные архитектурные решения, но покажи мне любой другой город мира, где этого нет. В Киев приезжают со всего мира, влюбляются, восхищаются, ругают и сохраняют добрые воспоминания.
Ты и автор, дерьмо которого сюда притащил, забываете, что сейчас укропы ездят по миру и видят всё собственными глазами, и убеждать их в том, что хуже архитектуры и Киева в мире ничего нет, тупо и для тебя же обсирательно.
Эстет и специалист х******. :? Давно сам за клуню срать ходил? :x


Вот что с подростками в пубертатном возрасте алкоголь и непристроенные гормоны делают.
Интересно, за это в БАН надолго отправляют или тихонько трут?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 04:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Судя по всему чувак заснул мордой в клаве.
rjkz
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