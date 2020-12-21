Додано: Вів 22 гру, 2020 03:59

барабашов написав: rjkz

Не надо так кривлять мову, вы же не с Даунецка сюда случайно попали.

А паи эти буковинцы что за несколько лямов зелени продали, раз "квартир понакупляли", а не пару однух детям взяли? Не надо так кривлять мову, вы же не с Даунецка сюда случайно попали.А паи эти буковинцы что за несколько лямов зелени продали, раз "квартир понакупляли", а не пару однух детям взяли?

Я не мову кривляю. Я мову очень уважаю, хоть больше и говорю не на ней.Я селючные стереотипы кривляю, которые обычно выражаются на суржике.В чем я очень не прав и каюсь, касательно жителей Карпат нельзя говорить, что они говорят на суржике - у них свой диалект на базе мовы. У моего отца один из самых верных и старых (в прямом и переносном смыслах) друзей в Франковской области, Богородчанский район. С середины 80-х до начала 90-х мы лето проводили в Карпатах, я был без ума от них. Настолько, что начал рисовать и получалось очень неплохо. С начала 90-х там не был, отца друг приезжал ко мне в Киев.То что сейчас местные-же творят со своими-же Карпатами разрывает мне сердце.Это еще хуже, чем то, что творят застройщики с моим Киевом.Донецк мне не нравился от слова совсем. Я несколько лет работал по тому региону, периодически бывал. Это город где все, даже довольно интеллигентные люди, коих там не много, живут "папанятиям". Но это тоже Украина, хоть и заблудшая. Надеюсь, не навсегда.