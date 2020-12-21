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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:59
Жека79 написав:
Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.
Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.
Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.
Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.
В ОП КАНа, конкретно в ФТ, я был всего один раз. Никто в меня не цеплялся, ничего мне не напаривали, беседу вёл я, задал все вопросы, которые меня интересуют, в том числе о том, почему продажа квартиры идёт без НДС и почему квартиры не продают юридическим лицам. Менеджер не смог мне ответить на эти вопросы. Думаю, он рад был, когда я от него отстал. дали визитку и типовой договор.
Дома Аркады и КАН -разного поля ягоды. Панельки из 80-х и монолит с фасадами, претендующими на современность. Потому и цена разная, но не в 2 раза. Особой разницы в цене с такими же домами у ДБК4 не было.
Прав Барабашов: кем надо быть, чтобы вестись на постоянные звонки менеджеров ОП? У нас на фирме тоже есть план по набиванию номеров телефонов в базу данных, план по "холодным звонкам" и т.п. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:16
Serg-ik написав:
.. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.
Это всегда дает выхлоп. Работать нужно на перспективу, но не все могут смотреть в завтрашний день
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sequence
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:20
sequence написав: Serg-ik написав:
.. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.
Это всегда дает выхлоп. Работать нужно на перспективу, но не все могут смотреть в завтрашний день
Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:29
Мизантрóп написав:
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Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
нефиг потом жаловаться на судьбу-злодейку
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:43
Kostia написав: rjkz написав:
Есть такие что и с неба.
Не помню где (давно было, может и тут на форуме) читал о семье, у котрой паи выкупили которые потом вошли в часть площади Буковеля. Не знаю что, но они кваритир тогда в Кыйови накупили, рымонты зробылы. Машины диткам накуплялы в ынстытуты их поступалы.
Вы так пишете, будто они глупо поступили
Если потратили все деньги, то глупо. Кэшфло равно капитал. Как в положительных цифрах (инвестиции), так и в отрицательных (кредиты). Если на людей разово свалились большие деньги, нужно было какую-то часть отложить/инвестировать.
Я бы на их месте не переезжал в Киев. В Киев нужно ехать работать и зарабатывать. Для комфортной жизни есть более спокойные и дешевые города. Для них может Ивано-Франковск, Винница.
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Vlad442
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