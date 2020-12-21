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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5980598159825983>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 62
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
16
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.

Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.

Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.
Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.
В ОП КАНа, конкретно в ФТ, я был всего один раз. Никто в меня не цеплялся, ничего мне не напаривали, беседу вёл я, задал все вопросы, которые меня интересуют, в том числе о том, почему продажа квартиры идёт без НДС и почему квартиры не продают юридическим лицам. Менеджер не смог мне ответить на эти вопросы. Думаю, он рад был, когда я от него отстал. дали визитку и типовой договор.
Дома Аркады и КАН -разного поля ягоды. Панельки из 80-х и монолит с фасадами, претендующими на современность. Потому и цена разная, но не в 2 раза. Особой разницы в цене с такими же домами у ДБК4 не было.
Прав Барабашов: кем надо быть, чтобы вестись на постоянные звонки менеджеров ОП? У нас на фирме тоже есть план по набиванию номеров телефонов в базу данных, план по "холодным звонкам" и т.п. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:16

  Serg-ik написав:.. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.

Это всегда дает выхлоп. Работать нужно на перспективу, но не все могут смотреть в завтрашний день
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:20

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.

Это всегда дает выхлоп. Работать нужно на перспективу, но не все могут смотреть в завтрашний день

Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:29

  Мизантрóп написав:..
Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать

нефиг потом жаловаться на судьбу-злодейку
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:43

  Kostia написав:
  rjkz написав:
Есть такие что и с неба.
Не помню где (давно было, может и тут на форуме) читал о семье, у котрой паи выкупили которые потом вошли в часть площади Буковеля. Не знаю что, но они кваритир тогда в Кыйови накупили, рымонты зробылы. Машины диткам накуплялы в ынстытуты их поступалы.

Вы так пишете, будто они глупо поступили

Если потратили все деньги, то глупо. Кэшфло равно капитал. Как в положительных цифрах (инвестиции), так и в отрицательных (кредиты). Если на людей разово свалились большие деньги, нужно было какую-то часть отложить/инвестировать.
Я бы на их месте не переезжал в Киев. В Киев нужно ехать работать и зарабатывать. Для комфортной жизни есть более спокойные и дешевые города. Для них может Ивано-Франковск, Винница.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Жека79
А разве среднестатистический человечек, который наколотил пачек ...надцать лет так к 35ти и который наверняка сам по жизни малёхо бультерьер, будет идти на поводу(по телефону!!!) у неизвестных ему людей и ночами,уткнувшись в подушку,которая лежит на матрасе с пачечками, будет думать -"А не купить ли мне на Регенераторной чего то бетонного дороже, чем на Печерске, или в Юните дороже, чем возле Крещатика?" ?
Притом что в процессе набития матраса он наверняка не в дебрях Троещины снимал себе бабушатник, ну чтоб матрас резвее набивался. А постепенно в адекватное своему капиталу жильё перебирался
Не с неба же на него 100-150 упало, чтоб туда влезть.

Не нужно недооценивать психологическую обработку, НЛП и прочие техники. Всунуть такому человеку швейцарские механические часы за много денег, у которых точность хода ниже китайского смартфона, подключенного к интернету, можно, а квартиру в модном комплексе нельзя?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:49

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.

Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.

Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.
Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.
В ОП КАНа, конкретно в ФТ, я был всего один раз. Никто в меня не цеплялся, ничего мне не напаривали, беседу вёл я, задал все вопросы, которые меня интересуют, в том числе о том, почему продажа квартиры идёт без НДС и почему квартиры не продают юридическим лицам. Менеджер не смог мне ответить на эти вопросы.

Ну потому что они не продают квартиры, а облигации на метры. Это фин. иснтрумент, на него нет НДС. Снова возвращаюсь к вопросу: почему в УКраине такой бардак на первичке, пусть строят за свои/кредитные и продают квартиры уже, тогда и юрикам можно будет с НДС купить и кидков меньше будет инвесторов.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:53

Даже без посещения ОП КАН захотелось купить квартиру в Республике, когда был там в гостях этим летом. Посещение ОП ФК2 в 2017 произвело противоположное впечатление.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:54

  IgA написав:Даже без посещения ОП КАН захотелось купить квартиру в Республике, когда был там в гостях этим летом. Посещение ОП ФК2 в 2017 произвело противоположное впечатление.


купили?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:55

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Всунуть такому человеку швейцарские механические часы за много денег, у которых точность хода ниже китайского смартфона

Швейцарський механічний годинник - статусна річ.
А китайський смартфон є у будь якого бомжа біля смітника.

Кто-то же человеку рассказал, что это статусная вещь и единственное допустимое украшение мужчины? Так же точно можно вложить в голову идею про красивые районы, модные мопы, крутые фасады. Даже не можно, а нужно, если это позволяет продать вещь втридорога.
Vlad442
 
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