Додано: Вів 22 гру, 2020 09:59

Жека79 написав: Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.



Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.



Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.

Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя. Читая ваши посты становится очевидно что вообще не общались с менеджерами кана и даже не заходили в ОП. поэтому выключайте своего теоретика. Аркада брала ценой вдвое ниже рынка, только поэтому там занимали очередь с ночи и все выкупалось.Кан никогда ценой не брал- они умудряются продавать на максимумах и выжимать максимальную цену.Еще раз, чтоб вы не фантазировали. Если вы заходили в ОП аркады--вы там нахрен никому не нужны были,никому до вас там нет дела вообще, вам даже никто никогда не позвонил бы оттуда.Если же ваш номер телефона попадал в ОП кана-менеджеры как бультерьеры звонят вам постоянно и окучивают вас со всех сторон не давая покоя.

В ОП КАНа, конкретно в ФТ, я был всего один раз. Никто в меня не цеплялся, ничего мне не напаривали, беседу вёл я, задал все вопросы, которые меня интересуют, в том числе о том, почему продажа квартиры идёт без НДС и почему квартиры не продают юридическим лицам. Менеджер не смог мне ответить на эти вопросы. Думаю, он рад был, когда я от него отстал. дали визитку и типовой договор.Дома Аркады и КАН -разного поля ягоды. Панельки из 80-х и монолит с фасадами, претендующими на современность. Потому и цена разная, но не в 2 раза. Особой разницы в цене с такими же домами у ДБК4 не было.Прав Барабашов: кем надо быть, чтобы вестись на постоянные звонки менеджеров ОП? У нас на фирме тоже есть план по набиванию номеров телефонов в базу данных, план по "холодным звонкам" и т.п. Но если рынок вниз, то особого выхлопа это не даёт.