Додано: Вів 22 гру, 2020 12:06

drevlyanin написав: airmax78 написав: Жека79 Потом люди видят готовый объект и видят что это либо 1 в 1 рендер, либо еще лучше. Но и это не самое главное: Главное в том, что КАН создает среду обитания, которую никто больше в Киеве не предлагает. И что бы тут не писали, что это развод и что никому не нужно - реальность другая. . Но и это не самое главное: Главное в том, что КАН создает среду обитания, которую никто больше в Киеве не предлагает. И что бы тут не писали, что это развод и что никому не нужно - реальность другая.



О-йо-йой. Про ПМ и КТ уже писал(ну прям точное соответствие рендерам ), давайте поговорим о ФТ:

1)Цена-перед стартом продаж в КАНе сначала говорили о 14500, потом точно-точно 18900, ну а по факту стартовали с 21000+

2) Этажность-обещали 4-10, а первые же два дома какие влепили?

3) Двор без машин-как бы есть, но вечером проедътесь рядом и посмотрите что творится на соседних улицах, и это комплекс только начал заселятся.

4)Звукоизоляция-отдельная лебединая песня

5) Коммерцию изначально не собирались продавать кому попало(типа защита от мегалотов, швыдкогрошей и т.п.), но в Республике это уже факт, ФТ следующий.

6) С садиками и школами идут по пути КТ-много шума из ничего.

Так что скорее соглашусь с Жекой: берут симпатичным видом, цепкими продажниками и наверное самое главное-строят вовремя! Сейчас это большая редкость. О-йо-йой. Про ПМ и КТ уже писал(ну прям точное соответствие рендерам), давайте поговорим о ФТ:1)Цена-перед стартом продаж в КАНе сначала говорили о 14500, потом точно-точно 18900, ну а по факту стартовали с 21000+2) Этажность-обещали 4-10, а первые же два дома какие влепили?3) Двор без машин-как бы есть, но вечером проедътесь рядом и посмотрите что творится на соседних улицах, и это комплекс только начал заселятся.4)Звукоизоляция-отдельная лебединая песня5) Коммерцию изначально не собирались продавать кому попало(типа защита от мегалотов, швыдкогрошей и т.п.), но в Республике это уже факт, ФТ следующий.6) С садиками и школами идут по пути КТ-много шума из ничего.Так что скорее соглашусь с Жекой: берут симпатичным видом, цепкими продажниками и наверное самое главное-строят вовремя! Сейчас это большая редкость.

ПМ - это, как я понимаю, первый опыт КАН в жилом строительстве. Проба пера, так сказать. Плюс там у них крупный и активно перетягивавший на себя одеяло со-инвестор был - владелец участка. Который сейчас и делает контрольный выстрел в голову этому проекту двумя 26-этажными гвоздями (буду смеяться, если они в Юните также поступят).КТ - это, все-таки, эконом. Хоть и позиционировался как непонятно что, но всем должно было быть понятно, что это эконом. От рендеров и от макета, который стоял в ОП, кстати, не сильно отличается. Как и ПМ, кстати, до начала строительства 3й очереди - но тут уже нет вины КАНа.А вот уже в ЦП, Тетрисе, ФТ (Республику не видел - говорить не буду) - КАН развернулся во всей красе. Поэтому народ знает: да, дорого, но хоть не швырнут и не бросят после ввода в экслуатацию с кучей недоделок - "ипитесь дальше сами как хотите" - что очень в духе многих киевских застройщиков.