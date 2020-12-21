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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:02
Investor_K написав:
купили?
Нет. Вышел на окружную, нюхнул выхлопных газов и отпустило
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IgA
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:06
airmax78 написав:Жека79 Потом люди видят готовый объект и видят что это либо 1 в 1 рендер, либо еще лучше
. Но и это не самое главное: Главное в том, что КАН создает среду обитания, которую никто больше в Киеве не предлагает. И что бы тут не писали, что это развод и что никому не нужно - реальность другая.
О-йо-йой. Про ПМ и КТ уже писал(ну прям точное соответствие рендерам
), давайте поговорим о ФТ:
1)Цена-перед стартом продаж в КАНе сначала говорили о 14500, потом точно-точно 18900, ну а по факту стартовали с 21000+
2) Этажность-обещали 4-10, а первые же два дома какие влепили?
3) Двор без машин-как бы есть, но вечером проедътесь рядом и посмотрите что творится на соседних улицах, и это комплекс только начал заселятся.
4)Звукоизоляция-отдельная лебединая песня
5) Коммерцию изначально не собирались продавать кому попало(типа защита от мегалотов, швыдкогрошей и т.п.), но в Республике это уже факт, ФТ следующий.
6) С садиками и школами идут по пути КТ-много шума из ничего.
Так что скорее соглашусь с Жекой: берут симпатичным видом, цепкими продажниками и наверное самое главное-строят вовремя! Сейчас это большая редкость.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:07
Vlad442 написав: Kostia написав: rjkz написав:
Есть такие что и с неба.
Не помню где (давно было, может и тут на форуме) читал о семье, у котрой паи выкупили которые потом вошли в часть площади Буковеля. Не знаю что, но они кваритир тогда в Кыйови накупили, рымонты зробылы. Машины диткам накуплялы в ынстытуты их поступалы.
Вы так пишете, будто они глупо поступили
Если потратили все деньги, то глупо. Кэшфло равно капитал. Как в положительных цифрах (инвестиции), так и в отрицательных (кредиты). Если на людей разово свалились большие деньги, нужно было какую-то часть отложить/инвестировать.
Я бы на их месте не переезжал в Киев. В Киев нужно ехать работать и зарабатывать. Для комфортной жизни есть более спокойные и дешевые города. Для них может Ивано-Франковск, Винница.
Так он в Киев и инвестировал, как и Вы. В чем глупость?
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Kostia
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:09
Vlad442
Ну допустим какому то человеку с не сильно устойчивой психикой и деньгами Эйра впихнули с НЛП и методами обработки биомассы что то от КАНа на Регенераторной по цене Кардинала, а то и ЦП-ФК-БФ, пусть не совсем за те деньги, но для пересичного что 150куе за голые стены, что 200, что 250, что 125, допустим, это огромный мешок с деньгами, а ремонт везде одинаков, равноценный конечно. И пусть аренду дорогую там платит тот, кто не нашёл аналога рядом с работой в тех ипенях,а бабушатник ему противен.
Но какие идиоты покупают там уже ВТОРИЧКУ фактически , с ремонтом или без, у первичных инвесторов и по тем ценам, с какой то ещё наценкой на ремонт и % прибыли, пусть и ничтожный, но все равно не дешевле чем в ОП КАНа?
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барабашов
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:29
Kostia написав:
Так он в Киев и инвестировал, как и Вы. В чем глупость?
Они не инвестировали, а накупили квартир для себя. Я так понял. Если часть денег инвестировали, а не все потратили, то молодцы.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:35
барабашов написав:
Но какие идиоты покупают там уже ВТОРИЧКУ фактически , с ремонтом или без, у первичных инвесторов и по тем ценам, с какой то ещё наценкой на ремонт и % прибыли, пусть и ничтожный, но все равно не дешевле чем в ОП КАНа?
Не буду говорить про конкретный комплекс, но человек берет информацию, из которой формирует свое представление о мире, не из вакуума.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:46
Sidus написав:
Ну потому что они не продают квартиры, а облигации на метры. Это фин. иснтрумент, на него нет НДС.
Не потому. Облигации потом погашаются путём передачи квартиры, а переход права собственности на товар (упрощённо) -объект налогообложения по НДС.
Причина в норме налогового кодекса
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
197.1.14. постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд);
Операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування.
Поэтому передача жилья от Фонда инвестору или в обмен на облигации-это уже вторая поставка жилья.
Таким образом, норма, которая могла бы играть на руку обычным гражданам, для которых жильё не облагалась НДС и было бы дешевле, играет на руку застройщикам, которые с части рыночной цены жилья НДС не платят, а кладут его себе на карманчик. Ну или строят возле КТ и ФТ сад и школу, которая оплачена инвесторами , но не принадлежит им.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:06
drevlyanin написав: airmax78 написав:Жека79 Потом люди видят готовый объект и видят что это либо 1 в 1 рендер, либо еще лучше
. Но и это не самое главное: Главное в том, что КАН создает среду обитания, которую никто больше в Киеве не предлагает. И что бы тут не писали, что это развод и что никому не нужно - реальность другая.
О-йо-йой. Про ПМ и КТ уже писал(ну прям точное соответствие рендерам
), давайте поговорим о ФТ:
1)Цена-перед стартом продаж в КАНе сначала говорили о 14500, потом точно-точно 18900, ну а по факту стартовали с 21000+
2) Этажность-обещали 4-10, а первые же два дома какие влепили?
3) Двор без машин-как бы есть, но вечером проедътесь рядом и посмотрите что творится на соседних улицах, и это комплекс только начал заселятся.
4)Звукоизоляция-отдельная лебединая песня
5) Коммерцию изначально не собирались продавать кому попало(типа защита от мегалотов, швыдкогрошей и т.п.), но в Республике это уже факт, ФТ следующий.
6) С садиками и школами идут по пути КТ-много шума из ничего.
Так что скорее соглашусь с Жекой: берут симпатичным видом, цепкими продажниками и наверное самое главное-строят вовремя! Сейчас это большая редкость.
ПМ - это, как я понимаю, первый опыт КАН в жилом строительстве. Проба пера, так сказать. Плюс там у них крупный и активно перетягивавший на себя одеяло со-инвестор был - владелец участка. Который сейчас и делает контрольный выстрел в голову этому проекту двумя 26-этажными гвоздями (буду смеяться, если они в Юните также поступят).
КТ - это, все-таки, эконом. Хоть и позиционировался как непонятно что, но всем должно было быть понятно, что это эконом. От рендеров и от макета, который стоял в ОП, кстати, не сильно отличается. Как и ПМ, кстати, до начала строительства 3й очереди - но тут уже нет вины КАНа.
А вот уже в ЦП, Тетрисе, ФТ (Республику не видел - говорить не буду) - КАН развернулся во всей красе. Поэтому народ знает: да, дорого, но хоть не швырнут и не бросят после ввода в экслуатацию с кучей недоделок - "ипитесь дальше сами как хотите" - что очень в духе многих киевских застройщиков.
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