Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:
Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?
Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене.
Это, судя по всему, последний этаж, куда лифт не доходит (не обращайте внимание на 21 из 25 - в этой секции, скорее всего, 21 этаж. В 2013м это стоило, примерно 1300-1400 за метр. Но, в любом случае, очередное подтверждение тому что лося я, хоть и позднова-то, но еще не совсем поздно зафиксил. P.S. А зачем Вы голосуху смотрите? Тем более такие площади и без ремонта. Ремонт 127 квадратов - это еще минимум 60 куев. Оно Вам надо?
airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:
Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?
Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене.
Вопрос стоял не о бабушка vs телочка (кстати, в ЦП уже никаких телочек нет, но хуже МОП от этого не стал). Вопрос о том, что есть вещи, за которые люди готовы платить деньги не потому что им это кто-то внушил, а потому что у них есть в этом потребность. У кого-то сознательная (типа меня), у кого-то подсознательная (Влад это называет НЛП), хотя на самом деле - это вполне естественная тяга нормально воспитанного человека к прекрасному. Мы потому и люди, потому и цивилизацию смогли построить, что у большинства людей эта тяга присутствует (сознательная или подсознательная).