airmax78 написав:

xio13 написав: airmax78 написав: Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:







Что Вам нравится больше? Это результат НЛП? Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?



Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене. Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене.

Вопрос стоял не о бабушка vs телочка (кстати, в ЦП уже никаких телочек нет, но хуже МОП от этого не стал). Вопрос о том, что есть вещи, за которые люди готовы платить деньги не потому что им это кто-то внушил, а потому что у них есть в этом потребность. У кого-то сознательная (типа меня), у кого-то подсознательная (Влад это называет НЛП), хотя на самом деле - это вполне естественная тяга нормально воспитанного человека к прекрасному. Мы потому и люди, потому и цивилизацию смогли построить, что у большинства людей эта тяга присутствует (сознательная или подсознательная).