Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Обычная реальная цена. Или вы риелторов-клоунов про дорожай слушаете?
Дык сейчас начнется - устаревший украинский кирпич без модных МОПов с молодыми ресепшионистками, еще и кондиционеры без фасадных корзин. Фу-фу-фу, как там жить
Там реально - не очень. Говорю со знанием дела. Беда в том, что большинство домов в Киеве - мусор даже по сравнению с Голосухой. Так что твои заявления об избыточном предложении - они ни о чем. В этом избыточном предложении, того, что стоило бы купить - практически нет. Либо оно стоит столько, что уши заворачиваются от ценника.
zРадио написав: Вполголоса спросишь в октябре 2021-го. А широко рот себе позволишь раскрыть не ранее сентября 2022-го, и только в том случае, если дешевея не случится. Заметано?
PS: ну или не манипулируй - ответный тон будет соответствующий
Запишем этот прогноз.
Он ничем не отличается от майского. На публику играешь? )
airmax78 написав:Там реально - не очень. Говорю со знанием дела. Беда в том, что большинство домов в Киеве - мусор даже по сравнению с Голосухой. Так что твои заявления об избыточном предложении - они ни о чем. В этом избыточном предложении, того, что стоило бы купить - практически нет. Либо оно стоит столько, что уши заворачиваются от ценника.
Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:
Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?
Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене.
Вопрос стоял не о бабушка vs телочка (кстати, в ЦП уже никаких телочек нет, но хуже МОП от этого не стал). Вопрос о том, что есть вещи, за которые люди готовы платить деньги не потому что им это кто-то внушил, а потому что у них есть в этом потребность. У кого-то сознательная (типа меня), у кого-то подсознательная (Влад это называет НЛП), хотя на самом деле - это вполне естественная тяга нормально воспитанного человека к прекрасному. Мы потому и люди, потому и цивилизацию смогли построить, что у большинства людей эта тяга присутствует (сознательная или подсознательная).
да ладно, в Бучі ОСББ слідкує за цим,
а Швеції, якщо не буде УК зі штрафами таке саме буде івно.
і звичайно "самий лутчший мер" і ще в нього є муніципальна варта, яка "порядок наведе".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 2 разів.