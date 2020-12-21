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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5983598459855986>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 62
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
16
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:55

  Frant написав:
  zРадио написав:Вполголоса спросишь в октябре 2021-го

якщо дешевія не буде - чи з,їсть дехто свій галстук?


Нет, у меня другие гастрономические предпочтения - признаю, что ошибся
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:58

  zРадио написав:
  xio13 написав:Обычная реальная цена. Или вы риелторов-клоунов про дорожай слушаете?


Дык сейчас начнется - устаревший украинский кирпич без модных МОПов с молодыми ресепшионистками, еще и кондиционеры без фасадных корзин. Фу-фу-фу, как там жить :oops:

Там реально - не очень. Говорю со знанием дела. Беда в том, что большинство домов в Киеве - мусор даже по сравнению с Голосухой. Так что твои заявления об избыточном предложении - они ни о чем. В этом избыточном предложении, того, что стоило бы купить - практически нет. Либо оно стоит столько, что уши заворачиваются от ценника.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:08

  zРадио написав:
Вполголоса спросишь в октябре 2021-го. А широко рот себе позволишь раскрыть не ранее сентября 2022-го, и только в том случае, если дешевея не случится. Заметано?

PS: ну или не манипулируй - ответный тон будет соответствующий

Запишем этот прогноз. Правда, блин, ждать долго.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Вполголоса спросишь в октябре 2021-го. А широко рот себе позволишь раскрыть не ранее сентября 2022-го, и только в том случае, если дешевея не случится. Заметано?

PS: ну или не манипулируй - ответный тон будет соответствующий

Запишем этот прогноз.


Он ничем не отличается от майского. На публику играешь? )

  airmax78 написав:Там реально - не очень. Говорю со знанием дела. Беда в том, что большинство домов в Киеве - мусор даже по сравнению с Голосухой. Так что твои заявления об избыточном предложении - они ни о чем. В этом избыточном предложении, того, что стоило бы купить - практически нет. Либо оно стоит столько, что уши заворачиваются от ценника.


Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А зачем Вы голосуху смотрите? Тем более такие площади и без ремонта. Ремонт 127 квадратов - это еще минимум 60 куев. Оно Вам надо?

для Вас смотрел. Для себя-тренды. В этом примере-тренд на снижение
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:22

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Так он в Киев и инвестировал, как и Вы. В чем глупость?

Они не инвестировали, а накупили квартир для себя. Я так понял. Если часть денег инвестировали, а не все потратили, то молодцы.

Если купили для себя квартиры, то почему это плохо?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:24

  Investor_K написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Голосеевская 13а, видовая, менее 1000 за метр....

https://kiev.mesto.ua/sale/goloseevskij ... =378269331


Почему такая цена без ремонта?

Условных Максиков высадили, теперь камнем вниз.
Как ни крути, но потянуть такую кубатуру в покупке, ремонте и обслуживании могуть не только все(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:30

  Investor_K написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Голосеевская 13а, видовая, менее 1000 за метр....

https://kiev.mesto.ua/sale/goloseevskij ... =378269331


Почему такая цена без ремонта?

невже це аірмаксова прлєлєсць пішла по рукам?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:33

  airmax78 написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:

Зображення
Зображення
Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?


Лучше 100м2 с бабушкой консьержкой, чем 50м2 с губатой телочкой на рецепшене.

Вопрос стоял не о бабушка vs телочка (кстати, в ЦП уже никаких телочек нет, но хуже МОП от этого не стал). Вопрос о том, что есть вещи, за которые люди готовы платить деньги не потому что им это кто-то внушил, а потому что у них есть в этом потребность. У кого-то сознательная (типа меня), у кого-то подсознательная (Влад это называет НЛП), хотя на самом деле - это вполне естественная тяга нормально воспитанного человека к прекрасному. Мы потому и люди, потому и цивилизацию смогли построить, что у большинства людей эта тяга присутствует (сознательная или подсознательная).

да ладно, в Бучі ОСББ слідкує за цим,

а Швеції, якщо не буде УК зі штрафами таке саме буде івно.

і звичайно "самий лутчший мер" і ще в нього є муніципальна варта, яка "порядок наведе".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:34

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Голосеевская 13а, видовая, менее 1000 за метр....

https://kiev.mesto.ua/sale/goloseevskij ... =378269331

Это, судя по всему, последний этаж, куда лифт не доходит (не обращайте внимание на 21 из 25 - в этой секции, скорее всего, 21 этаж. В 2013м это стоило, примерно 1300-1400 за метр.

смотрите фото,21-й не последний ..и план квартиры , указывающий на изгиб фасада, говорит, что такая часть дома имеет более 21-го этажа
http://promap.ua/12480.-13/photos
Serg-ik
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