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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5983598459855986

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 62
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
16
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:43

  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А зачем Вы голосуху смотрите? Тем более такие площади и без ремонта. Ремонт 127 квадратов - это еще минимум 60 куев. Оно Вам надо?

для Вас смотрел. Для себя-тренды. В этом примере-тренд на снижение

Тренд на снижение в этом примере был для меня очевиден еще в 2015м году.
airmax78
 
Повідомлень: 36985
З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Голосеевская 13а, видовая, менее 1000 за метр....

https://kiev.mesto.ua/sale/goloseevskij ... =378269331

Это, судя по всему, последний этаж, куда лифт не доходит (не обращайте внимание на 21 из 25 - в этой секции, скорее всего, 21 этаж. В 2013м это стоило, примерно 1300-1400 за метр.

смотрите фото,21-й не последний ..и план квартиры , указывающий на изгиб фасада, говорит, что такая часть дома имеет более 21-го этажа
http://promap.ua/12480.-13/photos

Серж, я же этот комплекс очень хорошо изучил, как Вы понимаете. Это квартира во второй более низкой секции. В ней ровно 21 этаж, в чем Вы можете убедиться глядя на фото по присланной Вами ссылке.
airmax78
 
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  #<1 ... 5983598459855986
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