Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
Так ты слив Голосуху, пусть и с малюсеньким лосём, впрыгнул по той цене в 1,8за метр Чикагу?
zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
Як на мене - швидке "старіння" бізнес-класу просто означає , що це зовсім не бізнес-клас ... Просто так називають . Та й який може бути клас , якщо навколо все дуже далеке ...
zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
Да у нас просто Новые Дубаи строятся. Пальм Джумейра... гм... то есть Рыбальский не успел построиться, как уже начинает устаревать прямо на глазах. Каждый новый проект на порядок превосходит предыдущий. Инвесторы каждый месяц могут перепродавать свой воздух на 10% дороже и тут же вкладываться в еще более модный.
airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:
airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:
Все должно быть гармонично. Модные мопы оставим бизнес классу, а отремонтированные тесные, но светлые подъезды вторичке. Я возражал против попытки поставить аэродинамический обвес Форду и продать его по цене Феррари.
Про кондиционеры и балконы уже писал. Дом для людей, а не люди для дома. Если в советские годы или горезастройщики не предусмотрели место для кондиционера, то людям страдать от жары и потом обливаться ради горстки эстетов?
Kostia написав:Так он в Киев и инвестировал, как и Вы. В чем глупость?
Они не инвестировали, а накупили квартир для себя. Я так понял. Если часть денег инвестировали, а не все потратили, то молодцы.
Если купили для себя квартиры, то почему это плохо?
Потому что это разовые и незаработанные деньги. Можно их сразу с шиком проесть, можно растянуть удовольствие. Вот пример, женщина выиграла в лотерею, побежала купила норковую шубу, а потом в конце месяца считает какие макароны дешевле и на каком лотке ей сделают скидку на колготки. Жить желательно по средствам.