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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5984598559865987>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 62
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
16
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:43

  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А зачем Вы голосуху смотрите? Тем более такие площади и без ремонта. Ремонт 127 квадратов - это еще минимум 60 куев. Оно Вам надо?

для Вас смотрел. Для себя-тренды. В этом примере-тренд на снижение

Тренд на снижение в этом примере был для меня очевиден еще в 2015м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Голосеевская 13а, видовая, менее 1000 за метр....

https://kiev.mesto.ua/sale/goloseevskij ... =378269331

Это, судя по всему, последний этаж, куда лифт не доходит (не обращайте внимание на 21 из 25 - в этой секции, скорее всего, 21 этаж. В 2013м это стоило, примерно 1300-1400 за метр.

смотрите фото,21-й не последний ..и план квартиры , указывающий на изгиб фасада, говорит, что такая часть дома имеет более 21-го этажа
http://promap.ua/12480.-13/photos

Серж, я же этот комплекс очень хорошо изучил, как Вы понимаете. Это квартира во второй более низкой секции. В ней ровно 21 этаж, в чем Вы можете убедиться глядя на фото по присланной Вами ссылке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:55

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.

Так ты слив Голосуху, пусть и с малюсеньким лосём, впрыгнул по той цене в 1,8за метр Чикагу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:57

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.


Як на мене - швидке "старіння" бізнес-класу просто означає , що це зовсім не бізнес-клас ... Просто так називають . Та й який може бути клас , якщо навколо все дуже далеке ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:13

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.

Да у нас просто Новые Дубаи строятся.
Пальм Джумейра... гм... то есть Рыбальский не успел построиться, как уже начинает устаревать прямо на глазах.
Каждый новый проект на порядок превосходит предыдущий. Инвесторы каждый месяц могут перепродавать свой воздух на 10% дороже и тут же вкладываться в еще более модный.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:20

  airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:

Зображення
Зображення
Что Вам нравится больше? Это результат НЛП?

В первом случае МОПы 99% что немодные.
Вторая картинка - аккурат вид на ЦП из дворов сталинок на Филатова, но говорят, что "серебряная миля" =>
https://maps.app.goo.gl/kabewv1TX9ost5H57
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:впрыгнул по той цене в 1,8за метр Чикагу?

А що, вже Макс признався, куди вскочив/де робить ремонт?
Я щось пропустив? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Влад, а Вам самому не приятно заходить в модный светлый МОП вместо аккуратно покрашенного зеленой масляной краской полутемного, обычно холодного подъезда? Или подъезда с бабушкой-консъержкой в будочке с холодильником (в лучшем случае)? Это в самом деле НЛП, когда людям нравится первое, а не второе и они готовы за это доплачивать? Про крутые фасады - вот сейчас по фесбучику гуляет. По-моему, лучше пропасть в менталитете уже не визуализируешь:

Все должно быть гармонично. Модные мопы оставим бизнес классу, а отремонтированные тесные, но светлые подъезды вторичке.
Я возражал против попытки поставить аэродинамический обвес Форду и продать его по цене Феррари.

Про кондиционеры и балконы уже писал. Дом для людей, а не люди для дома. Если в советские годы или горезастройщики не предусмотрели место для кондиционера, то людям страдать от жары и потом обливаться ради горстки эстетов?

Надеюсь не начнется эстетосрач на 10 страниц.
Vlad442
 
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  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Так он в Киев и инвестировал, как и Вы. В чем глупость?

Они не инвестировали, а накупили квартир для себя. Я так понял. Если часть денег инвестировали, а не все потратили, то молодцы.

Если купили для себя квартиры, то почему это плохо?

Потому что это разовые и незаработанные деньги. Можно их сразу с шиком проесть, можно растянуть удовольствие. Вот пример, женщина выиграла в лотерею, побежала купила норковую шубу, а потом в конце месяца считает какие макароны дешевле и на каком лотке ей сделают скидку на колготки. Жить желательно по средствам.
Vlad442
 
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