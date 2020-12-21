Сломались законы Трибеки, профессиональная чуйка Конга и светлая карьера сэйлзов КАНа. Хотя с последними все неоднозначно - с учетом тенденции, следующй "таун" будет как раз в области
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:11
Киев продолжает терять население. А область, наоборот, принимать, будучи ресипиентом и от Киева (в меньшей степени), и от регионов (в большей степени)
Сломались законы Трибеки, профессиональная чуйка Конга и светлая карьера сэйлзов КАНа. Хотя с последними все неоднозначно - с учетом тенденции, следующй "таун" будет как раз в области
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12
Нет. Рыбальский не начинает устаревать прямо на глазах и не устареет ни через 10 лет ни через 20. Я же писал: есть очень легкий тест. Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. Смотрится гармонично - все ОК. Смотрится чужеродно - значит уже устарело. Для проверки: ни один из ЖК, построенных в Киеве до 2014 года гармонично в каком-нибудь условном Франкфурте смотреться не будет. Ни в центре, ни даже на окраине.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:19
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