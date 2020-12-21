RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5984598559865987

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 62
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
23%
14
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
16
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:11

Киев продолжает терять население. А область, наоборот, принимать, будучи ресипиентом и от Киева (в меньшей степени), и от регионов (в большей степени)

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 020_ue.xls

Сломались законы Трибеки, профессиональная чуйка Конга и светлая карьера сэйлзов КАНа. Хотя с последними все неоднозначно - с учетом тенденции, следующй "таун" будет как раз в области :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8838
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 3781 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.

Да у нас просто Новые Дубаи строятся.
Пальм Джумейра... гм... то есть Рыбальский не успел построиться, как уже начинает устаревать прямо на глазах.
Каждый новый проект на порядок превосходит предыдущий. Инвесторы каждый месяц могут перепродавать свой воздух на 10% дороже и тут же вкладываться в еще более модный.

Нет. Рыбальский не начинает устаревать прямо на глазах и не устареет ни через 10 лет ни через 20. Я же писал: есть очень легкий тест. Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. Смотрится гармонично - все ОК. Смотрится чужеродно - значит уже устарело. Для проверки: ни один из ЖК, построенных в Киеве до 2014 года гармонично в каком-нибудь условном Франкфурте смотреться не будет. Ни в центре, ни даже на окраине.
airmax78
 
Повідомлень: 36986
З нами з: 25.10.12
Подякував: 892 раз.
Подякували: 4434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:19

  airmax78 написав:..Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. ..

Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум.
Или я не в той Европе бываю?
sequence
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 29.12.15
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5984598559865987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Рыба-сом і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1964, 1965, 1966
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19657 3315840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:31
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232588
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27645)
22.12.2020 15:23
Укргазбанк (82)
22.12.2020 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.