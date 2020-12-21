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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:05
sequence написав: airmax78 написав:
.. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра
какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!
Ви-та-ля! Луч-ший мэр!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:05
Рыба-сом написав: Первый написав:
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?
Ви теж там були?
Тоді повиннні були побачити що набережної не має, проте зробили болото з жабами.
Ну і жд там помаштабніше, та і висотність місцями трішки більша, але є і трішки менша.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:06
Вести с полей КРЖН оболонский район - старый фонд
Предложений очень мало:
3-х в цене до 80К - 9 живых квартир
2-х в цене до 70К - 12 квартир
предложений по новострою - с ремонтом - жк Яскравый всего 5 квартир в министрерском 6 квартир
В цене не хотят уступать
такое чуство что все в ожидании какого то шухера
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:08
Первый написав: Рыба-сом написав: Первый написав:
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?
Ви теж там були?
Тоді повиннні були побачити що набережної не має, проте зробили болото з жабами.
Ну і жд там помаштабніше, та і висотність місцями трішки більша, але є і трішки менша.
Давайте лінк, порівняємо з Рибальським.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:09
Первый написав:
..
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Тільки ціна помножити на 10
районы Парижа (кроме Ла Дефанс - это как Москва-сити)с подобной высотностью находятся в его заднице, сравнимой с Троэщыной.
У нас же свечками застраивают все. Вообще все, без разбора
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12
Рыба-сом написав: Первый написав:
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?
Пол-Парижа - это реальное гетто.
Бардак и грязь на каждом шагу. В подуставшем парижском метро постоянные облавы на местных безбилетников. Негр, выдирающий смартфон или сумочку из рук туристки - вообще норма. Если Париж - это пример, то что такое шлак?
Я бы еще понял, если бы ссылались на провинциальные французские города, но Париж...
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12
antey1969 написав: flyman написав: antey1969 написав:
В десятиэтажном?
Да уж, стыдно за голландцев. В десятиэтажки нас еще клятый СССР загонял, угнетал, можно сказать. То ли дело сейчас - хочешь 25 этажей, а хочешь все 30.Десятиэтажки в Киеве сейчас ни один лох не строит
.
А як же "клубні дома" в Жулянах?
А Вы что, уже право собственности получили?
В гаражах тоже трехэтажки лепят, но это никак не тянет на европейские нормы.
жду на март
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:15
sequence написав: Первый написав:
..
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Тільки ціна помножити на 10
районы Парижа (кроме Ла Дефанс - это как Москва-сити)с подобной высотностью находятся в его заднице, сравнимой с Троэщыной.
У нас же свечками застраивают все. Вообще все, без разбора
Я правильно розумію що цей Ваш вислів заперечує попередню тезу?
«
Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум.
Или я не в той Европе бываю»
Ви вже побували в Європі де більше 6 поверхів?
Для зрівнянності, Троєщина в масштабах Парижу це скільки км від єлисейських полів? 3, 10, 15? Враховуючи що Париж побільше Києва буде
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:19
Первый написав:
..
Ви вже побували в Європі де більше 6 поверхів?
Не, не бывал
Это бизнес-район с нежилой
офисной застройкой
Мож кто и тусит в офисах, как в Москве-Сити, свечку не держал.
Эйфелева башня вроде еще выше, но как то на жилой дом не тянет
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:20
sequence написав: airmax78 написав:
.. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра
какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!
Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.
После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!
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