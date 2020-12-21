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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5987598859895990

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24

  sequence написав:
  Первый написав:..
Ви вже побували в Європі де більше 6 поверхів?

Не, не бывал
Это бизнес-район с нежилой офисной застройкой
Мож кто и тусит в офисах, как в Москве-Сити, свечку не держал.

Эйфелева башня вроде еще выше, но как то на жилой дом не тянет

Гарантую що це буде комплексна житлова забудова.
Дайте відповідь на питання.
Я скажу адресу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27

  airmax78 написав:..Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. ..

Вопросов гораздо больше - это транспортная инфраструктура (ну вот как можно было на двухполосной Лумумбы влупить стока свечек??), доступность и загруженность школ/больниц и т.д. и т.п...
Не поменялось ни фига с 2014. Просто Содом и Гоморра средней этажностью 25. Чем это отличается от ПОХ? Света божьего в тени свечек не видно - "здесь птицы не поют, деревья не растут.."
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!

Давайте на окраине Трои или в Вашей любимой Березани построим дом, "которому не стыдно оказаться среди застройки Франкфурта", только вокруг разруха и коровы пасутся, и будем вещать, что сие морально не устареет и вообще недооценено в 50 раз ибо в Амстердаме такой дом стоит...
Где-то так.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:35

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра

какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!

Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.
После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!


Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:У нас же свечками застраивают все. Вообще все, без разбора

без разбора, но с разборками
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:"здесь птицы не поют, деревья не растут.."

зато губатых тёлочек с ресепшена ...т
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46

  Первый написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. ..

Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум.
Или я не в той Европе бываю?


Мабудь не в тій:-)

Хлопці і дівчата, розширяйте кругозор, переставайте тролити:-)
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Тільки ціна помножити на 10

Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:48

  antey1969 написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.

Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?

Пол-Парижа - это реальное гетто.
Бардак и грязь на каждом шагу. В подуставшем парижском метро постоянные облавы на местных безбилетников. Негр, выдирающий смартфон или сумочку из рук туристки - вообще норма. Если Париж - это пример, то что такое шлак?
Я бы еще понял, если бы ссылались на провинциальные французские города, но Париж...

Вы наверное в другом Париже были чем я...
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:51

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!

Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.
После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!


Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?

Я этого не понимаю. Ну почему не порадоваться, что наконец-то и до нас что-то хорошее дошло. Что пусть всего 2-3 ЖК, но уже есть. Ведь это несравнимо лучшая ситуация, чем когда не было ничего. Рыбальский - давайте поливать г0вном - ведь разбомбленная промка и склад песка в 3х км от Почтовой площади смотрелись там отлично - зачем их тронули?
airmax78
 
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