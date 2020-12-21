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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24
sequence написав: Первый написав:
..
Ви вже побували в Європі де більше 6 поверхів?
Не, не бывал
Это бизнес-район с нежилой
офисной застройкой
Мож кто и тусит в офисах, как в Москве-Сити, свечку не держал.
Эйфелева башня вроде еще выше, но как то на жилой дом не тянет
Гарантую що це буде комплексна житлова забудова.
Дайте відповідь на питання.
Я скажу адресу.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:27
airmax78 написав:
..Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. ..
Вопросов гораздо больше - это транспортная инфраструктура (ну вот как можно было на двухполосной Лумумбы влупить стока свечек??), доступность и загруженность школ/больниц и т.д. и т.п...
Не поменялось ни фига с 2014. Просто Содом и Гоморра средней этажностью 25. Чем это отличается от ПОХ? Света божьего в тени свечек не видно - "здесь птицы не поют, деревья не растут.."
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sequence
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:33
airmax78 написав:
Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!
Давайте на окраине Трои или в Вашей любимой Березани построим дом, "которому не стыдно оказаться среди застройки Франкфурта", только вокруг разруха и коровы пасутся, и будем вещать, что сие морально не устареет и вообще недооценено в 50 раз ибо в Амстердаме такой дом стоит...
Где-то так.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:35
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
.. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра
какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!
Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.
После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!
Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:37
sequence написав:
У нас же свечками застраивают все. Вообще все, без разбора
без разбора, но с разборками
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:41
sequence написав:
"здесь птицы не поют, деревья не растут.."
зато губатых тёлочек с ресепшена ...т
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46
Первый написав: sequence написав: airmax78 написав:
..Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. ..
Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум.
Или я не в той Европе бываю?
Мабудь не в тій:-)
Хлопці і дівчата, розширяйте кругозор, переставайте тролити:-)
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Тільки ціна помножити на 10
Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:48
antey1969 написав: Рыба-сом написав: Первый написав:
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?
Пол-Парижа - это реальное гетто.
Бардак и грязь на каждом шагу. В подуставшем парижском метро постоянные облавы на местных безбилетников. Негр, выдирающий смартфон или сумочку из рук туристки - вообще норма. Если Париж - это пример, то что такое шлак?
Я бы еще понял, если бы ссылались на провинциальные французские города, но Париж...
Вы наверное в другом Париже были чем я...
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:51
Первый написав: airmax78 написав: sequence написав:
какая этажность вашего дома в центре?
Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!
Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.
После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!
Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?
Я этого не понимаю. Ну почему не порадоваться, что наконец-то и до нас что-то хорошее дошло. Что пусть всего 2-3 ЖК, но уже есть. Ведь это несравнимо лучшая ситуация, чем когда не было ничего. Рыбальский - давайте поливать г0вном - ведь разбомбленная промка и склад песка в 3х км от Почтовой площади смотрелись там отлично - зачем их тронули?
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airmax78
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