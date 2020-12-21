airmax78 написав:

sequence написав: airmax78 написав: .. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра .. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра

какая этажность вашего дома в центре?

Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор! какая этажность вашего дома в центре?Люблю и часто бывал до карантина в Вене (многолетний мировой победитель в номинации "качество жизни"). Посмотрите панораму города - ну это же просто убожество. Нет ни одного кубырнаццати этажного мордора в центре, закрывшего нафиг со всех сторон соборы, все многоэтажки стыдливо и позорно вынесены на окраины (их немного). Не ценят они квадратные метры! Позор!

Смотрите, мы были в ситуации: "строим УГ в любом месте, где вымутим участок". Мы были в такой ситуации вплоть до 2014го года. И именно УГ и строили. Везде.После 2014 года ситуация начала меняться. Начали появляться проекты, похожие на то, что строят в развитом мире. Да, все еще есть впоросы уместности, этажности. Но это уже совершенно другой уровень. И, наконец, начали появляться проекты безусловно европейского уровня. Но наших критиков и они не удовлетворяют. Потому что, видите ли вокруг остаются хрущи. Или рядом жд мост, или 6-полосная магистраль. Ну это вообще нормальная позиция?!