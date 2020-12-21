поржал, прикольно.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:33
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37
Тем временем, вакантность офисной недвижимости увеличилась вдвое, вернувшись к уровням 2016-го, а торговой - практически втрое, вернувшись к уровням 2014-го. Цены аренды, ожидаемо, и там, и там вниз.
Гуры, говорю вам - избыток пойдет в жилую. И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс"
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37
Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел.
Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень".
Или это невозможно, идеал достигнут?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё может быстро поменяться, в 2016 было дно, а в через 2 года был пик-всё подорожало и не было свободных площадей.
Перестраивать в жилую-дорого и долго. К тому же в бывших заводах потолки высокие, а отопления нет. Потому их и сносят под новое строительство ЖК
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:52
На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:00
Предпосылки - то, на чем я всегда настаиваю! Их нет. В 2016-м был упадок торговли, сейчас же - переток оффлайна в онлайн. С офисами та же история. Даже в случае увеличения headcount (что очень вряд ли) потребность в помещениях продолжит падать
То, что когда-то переделали в офис, в большинстве случаев подойдет и под жилье, пусть и жуткого качества - я об этом сегменте
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Вашем виртуальном мире есть лишь бинарность "прекрасно / нужно сносить нах". В реале же всегда имеет место плавный переход от худшего к лучшему.
В Праге тоже есть лютый треш в виде каких-то соцпанелек на отшибе, новые ЖК выглядят более выигрышно в сравнении со старшими лет на 10 тут же вот рядом с ними. Это коррелирует с ценой. И на всё это (в т.ч. безнадежно устаревшее соцгуано) есть свой спрос и своя цена (всё как в Киеве).
Ваша главная идея, с которой я спорю - это отрицание прогресса. "Ничего лучше не построят". Ну, я уже, как мне кажется, достачно аргументов против привёл, не хотите их слышать - Ваше право.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проекты где из бывших промзданий делали жилые появлялись уже давно, и это куда меньший трещ, чем аркадовсие манельки и мордоры. Апартаменты из условного офиса з 4+ метровыми потолками и паронамными окнами тоже будут куда интереснее. Так что даже если подобное направление и появится в сколь-нибудь значимых массштабах, то форматы должны быть неплохими
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