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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5989599059915992

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:33

  rjkz написав:..
Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
..

поржал, прикольно.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37

Тем временем, вакантность офисной недвижимости увеличилась вдвое, вернувшись к уровням 2016-го, а торговой - практически втрое, вернувшись к уровням 2014-го. Цены аренды, ожидаемо, и там, и там вниз.

Гуры, говорю вам - избыток пойдет в жилую. И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс" :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Не розумію хід Ваших думок.
Файна гомно тому що поряд гомно, тому не треба файну будувати?
Роз’ясніть будь-ласка

Ні. На даний момент це нібито один з найкращих комплексів в своєму класі в Києві, про що говорить і його ціна, але в перспективі можуть побудувати щось краще, через це даний ЖК може "морально здевальвувати" як ЖК Голосіївський.

Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.

Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел.
Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень".
Или это невозможно, идеал достигнут?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:говорю вам - избыток пойдет в жилую. И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс"

Всё может быстро поменяться, в 2016 было дно, а в через 2 года был пик-всё подорожало и не было свободных площадей.
Перестраивать в жилую-дорого и долго. К тому же в бывших заводах потолки высокие, а отопления нет. Потому их и сносят под новое строительство ЖК
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:52

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.

Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел.
Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень".
Или это невозможно, идеал достигнут?

На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:00

  Serg-ik написав:Всё может быстро поменяться, в 2016 было дно, а в через 2 года был пик-всё подорожало и не было свободных площадей.


Предпосылки - то, на чем я всегда настаиваю! Их нет. В 2016-м был упадок торговли, сейчас же - переток оффлайна в онлайн. С офисами та же история. Даже в случае увеличения headcount (что очень вряд ли) потребность в помещениях продолжит падать

  Serg-ik написав:Перестраивать в жилую-дорого и долго. К тому же в бывших заводах потолки высокие, а отопления нет. Потому их и сносят под новое строительство ЖК


То, что когда-то переделали в офис, в большинстве случаев подойдет и под жилье, пусть и жуткого качества - я об этом сегменте
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу

В Вашем виртуальном мире есть лишь бинарность "прекрасно / нужно сносить нах". В реале же всегда имеет место плавный переход от худшего к лучшему.
В Праге тоже есть лютый треш в виде каких-то соцпанелек на отшибе, новые ЖК выглядят более выигрышно в сравнении со старшими лет на 10 тут же вот рядом с ними. Это коррелирует с ценой. И на всё это (в т.ч. безнадежно устаревшее соцгуано) есть свой спрос и своя цена (всё как в Киеве).
Ваша главная идея, с которой я спорю - это отрицание прогресса. "Ничего лучше не построят". Ну, я уже, как мне кажется, достачно аргументов против привёл, не хотите их слышать - Ваше право.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.

На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс"

Проекты где из бывших промзданий делали жилые появлялись уже давно, и это куда меньший трещ, чем аркадовсие манельки и мордоры. Апартаменты из условного офиса з 4+ метровыми потолками и паронамными окнами тоже будут куда интереснее. Так что даже если подобное направление и появится в сколь-нибудь значимых массштабах, то форматы должны быть неплохими
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