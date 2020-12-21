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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5991599259935994>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:35

  Faceless написав:
  zРадио написав:И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс"

Проекты где из бывших промзданий делали жилые появлялись уже давно, и это куда меньший трещ, чем аркадовсие манельки и мордоры. Апартаменты из условного офиса з 4+ метровыми потолками и паронамными окнами тоже будут куда интереснее. Так что даже если подобное направление и появится в сколь-нибудь значимых массштабах, то форматы должны быть неплохими


Я "за", но мне кажется, что наиболее качественные объекты смогут остаться в коммерции - весь рынок то не умрет, он отсушится. И думать, как существовать дальше, нужно будет в первую очередь собственникам неликвида - очевидно, что в условиях высокой вакантности спрос на их помещения упадет значительно сильнее, чем на ликвидные. Тут даже ценником особо не сыграешь, потому что этот рычаг есть у всех.

С другой стороны, и жилой рынок небезразмерный - если отток населения из Киева не остановится, то профицит коммерции девать будет некуда, в жилом сегменте будет свой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:58

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу

В Вашем виртуальном мире есть лишь бинарность "прекрасно / нужно сносить нах". В реале же всегда имеет место плавный переход от худшего к лучшему.
В Праге тоже есть лютый треш в виде каких-то соцпанелек на отшибе, новые ЖК выглядят более выигрышно в сравнении со старшими лет на 10 тут же вот рядом с ними. Это коррелирует с ценой. И на всё это (в т.ч. безнадежно устаревшее соцгуано) есть свой спрос и своя цена (всё как в Киеве).
Ваша главная идея, с которой я спорю - это отрицание прогресса. "Ничего лучше не построят". Ну, я уже, как мне кажется, достачно аргументов против привёл, не хотите их слышать - Ваше право.

Во-первых, в Украине этот переход слишком резкий. Смотришь на ФТ - один мир, переводишь взгляд на соседний хрущик - это совершенно другой мир. Смотришь на Тетрис - один мир, переводишь взгляд на Деловую 4 - совершенно другой (хотя между ними разница в 3 года). В развитых странах такого нет, а Чехию я считал развитой страной, хоть и с грузом советского прошлого. Если ошибся - то ОК.
Но мне все равно непонятен ваш посыл. Я говорю Рыбальский - збс. Молодцы! Так надо строить.
Вы пишете - устареет и будет таким же УГ как соседняя общага. Какого вы это пишете? Непонятно. В чем смысловая нагрузка?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы

Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.


Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими. :mrgreen:
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.
:mrgreen:

"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.

10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме:
Зображення
Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.

Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.

Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам. :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:03

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.

10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме:
Зображення
Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.

Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.

Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам. :D
Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 22 гру, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:03

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.

10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме:
Зображення
Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.

Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.

Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам. :D

Так и я не Хаим и писал не для вас, а для Флая.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:06

  BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.

Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:18

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.

Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.

Может быть будет в Киеве хоть какая-то сегрегация. Кстати сколько по времени у Вас занял поиск 10-этажки в Амстердаме?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но мне все равно непонятен ваш посыл. Я говорю Рыбальский - збс. Молодцы! Так надо строить.
Вы пишете - устареет и будет таким же УГ как соседняя общага. Какого вы это пишете? Непонятно. В чем смысловая нагрузка?

Вау-эффект пройдёт, уникальность (когда/если такого больше построят) - тоже, и Вы сами будете о нём высказываться как о ПМ на Вышгородской: неплохой проект, но место, инфраструктура и прочие "но".
Останется хорошим проектом, но со своими минусами, уже не "икона стиля". Это скажется на цене, которая будет уступать аналогичным, но более выигрышным ЖК.
Как-то так.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Во-первых, в Украине этот переход слишком резкий. Смотришь на ФТ - один мир, переводишь взгляд на соседний хрущик - это совершенно другой мир.
Смотришь на Тетрис - один мир, переводишь взгляд на Деловую 4 - совершенно другой (хотя между ними разница в 3 года). В развитых странах такого нет, а Чехию я считал развитой страной, хоть и с грузом советского прошлого. Если ошибся - то ОК.

О, уже начинаете понимать мою мысль про "не-Франкфурт" )))

Хотя в той же Праге контрастов хватает (покрутите камеру):
https://maps.app.goo.gl/R8E1oU51xkgmhKPH6
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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