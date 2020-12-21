Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:И тот треш в виде человейников Аркады покажется еще очень ничего в сравнении с новыми форматами "бывший завод -> бывший офис -> теперешний апарт-комплекс"
Проекты где из бывших промзданий делали жилые появлялись уже давно, и это куда меньший трещ, чем аркадовсие манельки и мордоры. Апартаменты из условного офиса з 4+ метровыми потолками и паронамными окнами тоже будут куда интереснее. Так что даже если подобное направление и появится в сколь-нибудь значимых массштабах, то форматы должны быть неплохими
Я "за", но мне кажется, что наиболее качественные объекты смогут остаться в коммерции - весь рынок то не умрет, он отсушится. И думать, как существовать дальше, нужно будет в первую очередь собственникам неликвида - очевидно, что в условиях высокой вакантности спрос на их помещения упадет значительно сильнее, чем на ликвидные. Тут даже ценником особо не сыграешь, потому что этот рычаг есть у всех.
С другой стороны, и жилой рынок небезразмерный - если отток населения из Киева не остановится, то профицит коммерции девать будет некуда, в жилом сегменте будет свой...
airmax78 написав:На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу
В Вашем виртуальном мире есть лишь бинарность "прекрасно / нужно сносить нах". В реале же всегда имеет место плавный переход от худшего к лучшему. В Праге тоже есть лютый треш в виде каких-то соцпанелек на отшибе, новые ЖК выглядят более выигрышно в сравнении со старшими лет на 10 тут же вот рядом с ними. Это коррелирует с ценой. И на всё это (в т.ч. безнадежно устаревшее соцгуано) есть свой спрос и своя цена (всё как в Киеве). Ваша главная идея, с которой я спорю - это отрицание прогресса. "Ничего лучше не построят". Ну, я уже, как мне кажется, достачно аргументов против привёл, не хотите их слышать - Ваше право.
Во-первых, в Украине этот переход слишком резкий. Смотришь на ФТ - один мир, переводишь взгляд на соседний хрущик - это совершенно другой мир. Смотришь на Тетрис - один мир, переводишь взгляд на Деловую 4 - совершенно другой (хотя между ними разница в 3 года). В развитых странах такого нет, а Чехию я считал развитой страной, хоть и с грузом советского прошлого. Если ошибся - то ОК. Но мне все равно непонятен ваш посыл. Я говорю Рыбальский - збс. Молодцы! Так надо строить. Вы пишете - устареет и будет таким же УГ как соседняя общага. Какого вы это пишете? Непонятно. В чем смысловая нагрузка?
zРадио написав:Я уже высказывался по этому поводу - ты подергиваешь на новодел из бетона также, как подростки на компьютерное железо. Только недвижимость - это не IT, здесь устаревание (и моральное, и техническое) занимает десятилетия, а не месяцы
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами? Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция? Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими. Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"? После этого говорить об "осознанном выборе"? Да тут без Фрейда не обойтись.
"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?
BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.
10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме: Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.
Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам.
BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.
10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме: Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.
Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам. Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 22 гру, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Можна посилання на це житло за 20 куе/метр2.
10-этажная социалочка по 8к ойро за метр в Амстердаме: Ну что, это сильно отличается от ФТ? Юнит, я бы сказал, по-интереснее будет.
Понятно, оставлю это сдесь
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
Так и тут, не 20 куе, а 8, и не Париж а Амстердам.
BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.
BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.
Может быть будет в Киеве хоть какая-то сегрегация. Кстати сколько по времени у Вас занял поиск 10-этажки в Амстердаме?
airmax78 написав:Но мне все равно непонятен ваш посыл. Я говорю Рыбальский - збс. Молодцы! Так надо строить. Вы пишете - устареет и будет таким же УГ как соседняя общага. Какого вы это пишете? Непонятно. В чем смысловая нагрузка?
Вау-эффект пройдёт, уникальность (когда/если такого больше построят) - тоже, и Вы сами будете о нём высказываться как о ПМ на Вышгородской: неплохой проект, но место, инфраструктура и прочие "но". Останется хорошим проектом, но со своими минусами, уже не "икона стиля". Это скажется на цене, которая будет уступать аналогичным, но более выигрышным ЖК. Как-то так.
airmax78 написав:Во-первых, в Украине этот переход слишком резкий. Смотришь на ФТ - один мир, переводишь взгляд на соседний хрущик - это совершенно другой мир. Смотришь на Тетрис - один мир, переводишь взгляд на Деловую 4 - совершенно другой (хотя между ними разница в 3 года). В развитых странах такого нет, а Чехию я считал развитой страной, хоть и с грузом советского прошлого. Если ошибся - то ОК.
О, уже начинаете понимать мою мысль про "не-Франкфурт" )))