airmax78 написав: На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу На месте промки на севере Подола этажность могут только повысить. Плюшки уже ничего не изменят. Домик моего дружбана в Амстердаме имеет... 0 плюшек. Выглядит отлично. В ближайшие 30 лет не устареет. Также как и ФТ. Точно также как 90% ЖК в Праге имеют 0 плюшек Тетриса. Но от этого они не будут выглядеть как УГ ни через 30 ни через 50 лет. Вы не поняли разницу

В Вашем виртуальном мире есть лишь бинарность "прекрасно / нужно сносить нах". В реале же всегда имеет место плавный переход от худшего к лучшему.В Праге тоже есть лютый треш в виде каких-то соцпанелек на отшибе, новые ЖК выглядят более выигрышно в сравнении со старшими лет на 10 тут же вот рядом с ними. Это коррелирует с ценой. И на всё это (в т.ч. безнадежно устаревшее соцгуано) есть свой спрос и своя цена (всё как в Киеве).Ваша главная идея, с которой я спорю - это отрицание прогресса. "Ничего лучше не построят". Ну, я уже, как мне кажется, достачно аргументов против привёл, не хотите их слышать - Ваше право.