|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:42
zРадио написав:
Я "за", но мне кажется, что наиболее качественные объекты смогут остаться в коммерции - весь рынок то не умрет, он отсушится. И думать, как существовать дальше, нужно будет в первую очередь собственникам неликвида - очевидно, что в условиях высокой вакантности спрос на их помещения упадет значительно сильнее, чем на ликвидные. Тут даже ценником особо не сыграешь, потому что этот рычаг есть у всех.
С другой стороны, и жилой рынок небезразмерный - если отток населения из Киева не остановится, то профицит коммерции девать будет некуда, в жилом сегменте будет свой...
Понятно, что БЦ Леонардо или Торонто не превратят в ЖК. Так а какие объекты категории "бывшая промка - офис" могут перейти? БЦ Форум в здании бывшей обувной фабрики? Может, офис Люксофта?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28370
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 6848 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:52
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.
Может быть будет в Киеве хоть какая-то сегрегация. Кстати сколько по времени у Вас занял поиск 10-этажки в Амстердаме?
Нисколько. Это дом моего дружбана.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37003
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 4434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:00
Первый написав:
Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?
Пробачте мені моє невігластво, але підкажіть: який забудовник хрущі на Нивках та Воскресенці накидав-ЮДП чи може Буд-Девелопмент? І на якому році незалежності, щось я цей момент геть проспав
Ганьдьба нам, критиканам, цілі райони 5-9 поверхового г..вна в Киеві з'явилось, а ми не жу-жу.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|