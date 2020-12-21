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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5991599259935994

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я "за", но мне кажется, что наиболее качественные объекты смогут остаться в коммерции - весь рынок то не умрет, он отсушится. И думать, как существовать дальше, нужно будет в первую очередь собственникам неликвида - очевидно, что в условиях высокой вакантности спрос на их помещения упадет значительно сильнее, чем на ликвидные. Тут даже ценником особо не сыграешь, потому что этот рычаг есть у всех.
С другой стороны, и жилой рынок небезразмерный - если отток населения из Киева не остановится, то профицит коммерции девать будет некуда, в жилом сегменте будет свой...

Понятно, что БЦ Леонардо или Торонто не превратят в ЖК. Так а какие объекты категории "бывшая промка - офис" могут перейти? БЦ Форум в здании бывшей обувной фабрики? Может, офис Люксофта?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.

Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.

Может быть будет в Киеве хоть какая-то сегрегация. Кстати сколько по времени у Вас занял поиск 10-этажки в Амстердаме?

Нисколько. Это дом моего дружбана.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:00

  Первый написав:
Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського.
По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так...
Чи гірша файна за сусідні хрущі?


Пробачте мені моє невігластво, але підкажіть: який забудовник хрущі на Нивках та Воскресенці накидав-ЮДП чи може Буд-Девелопмент? І на якому році незалежності, щось я цей момент геть проспав :oops:
Ганьдьба нам, критиканам, цілі райони 5-9 поверхового г..вна в Киеві з'явилось, а ми не жу-жу.
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