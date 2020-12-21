Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Я "за", но мне кажется, что наиболее качественные объекты смогут остаться в коммерции - весь рынок то не умрет, он отсушится. И думать, как существовать дальше, нужно будет в первую очередь собственникам неликвида - очевидно, что в условиях высокой вакантности спрос на их помещения упадет значительно сильнее, чем на ликвидные. Тут даже ценником особо не сыграешь, потому что этот рычаг есть у всех. С другой стороны, и жилой рынок небезразмерный - если отток населения из Киева не остановится, то профицит коммерции девать будет некуда, в жилом сегменте будет свой...
Понятно, что БЦ Леонардо или Торонто не превратят в ЖК. Так а какие объекты категории "бывшая промка - офис" могут перейти? БЦ Форум в здании бывшей обувной фабрики? Может, офис Люксофта?
BIGor написав:Кстати за Юнит - проходил мимо Юнита - район - полная клоака даже днем. Ночью там опасно ходить.
Не удивлюсь, если в районе на фото сверху 10 лет назад тоже было опасно ходить. Это тоже был кусок промзоны. Поэтому я и пишу: такие застройщики как Сага или Кан для Киева - это очень позитивное явление. Берут какое-то г0вняное место и превращают его в осередок социальной жизни. А такие как Оркада и Ко - зло: берут нормальное место и превращают его в будущее гетто.
Может быть будет в Киеве хоть какая-то сегрегация. Кстати сколько по времени у Вас занял поиск 10-этажки в Амстердаме?
Первый написав: Зверніть увагу, що жодної критики хоущів Воскресенки не має, проте є критика рибальського. По файна тауну в ... критики просто сходять, проте жодного поганого слова щодо сусідньої забудови. Як же так... Чи гірша файна за сусідні хрущі?
Пробачте мені моє невігластво, але підкажіть: який забудовник хрущі на Нивках та Воскресенці накидав-ЮДП чи може Буд-Девелопмент? І на якому році незалежності, щось я цей момент геть проспав Ганьдьба нам, критиканам, цілі райони 5-9 поверхового г..вна в Киеві з'явилось, а ми не жу-жу.
airmax78 написав:Во-первых, в Украине этот переход слишком резкий. Смотришь на ФТ - один мир, переводишь взгляд на соседний хрущик - это совершенно другой мир. Смотришь на Тетрис - один мир, переводишь взгляд на Деловую 4 - совершенно другой (хотя между ними разница в 3 года). В развитых странах такого нет, а Чехию я считал развитой страной, хоть и с грузом советского прошлого. Если ошибся - то ОК.
О, уже начинаете понимать мою мысль про "не-Франкфурт" )))
airmax78 написав:..Берете дом/ЖК и переносите его в Западную Европу. ..
Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум. Или я не в той Европе бываю?
Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.
насколько я понимаю, в Вашингтоне в 20+ этажных домах - социальное жилье.
airmax78 написав:Но мне все равно непонятен ваш посыл. Я говорю Рыбальский - збс. Молодцы! Так надо строить. Вы пишете - устареет и будет таким же УГ как соседняя общага. Какого вы это пишете? Непонятно. В чем смысловая нагрузка?
Вау-эффект пройдёт, уникальность (когда/если такого больше построят) - тоже, и Вы сами будете о нём высказываться как о ПМ на Вышгородской: неплохой проект, но место, инфраструктура и прочие "но". Останется хорошим проектом, но со своими минусами, уже не "икона стиля". Это скажется на цене, которая будет уступать аналогичным, но более выигрышным ЖК. Как-то так.
Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП. б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей. Не удивительно, что они так медленно строят - не особо люди ведутся на маленький парк под домом на 10000 человек.
Всем добрый день. В субботу 23числа в 11.00 соседи замутили субботник! У кого есть желание, приходим. Жэк закажет машину. Киевгорстрой может потом земли машины три подкинет, для посадки деревьев своими силами
Хорошо что жильцов еще не заставляют достраивать дом.
sequence написав: Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум. Или я не в той Европе бываю?
Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.
насколько я понимаю, в Вашингтоне в 20+ этажных домах - социальное жилье.
Ну какое в Вашингтоне социальное жилье? Обычное жилье. Продается и покупается.
rjkz написав: Дико извиняюсь, но для этого этажность пришлось бы прибрать до 6 максимум. Или я не в той Европе бываю?
Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.[/quote]
насколько я понимаю, в Вашингтоне в 20+ этажных домах - социальное жилье.[/quote]
? Ви стверджуєте що всі будівлі вищі 20 поверхів це соціальне житло, а всі 5 поверхівки то елітне? Чи про що мова?
Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.
Чому Вам заважає файна таун і не заважають хрущі поряд?
Зи. У тій же Празі, дуже дороге житло у висотці, яку обговорювали тут на форуму. Сусідні 5ти поверхові нервову курять в сторонці.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.