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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59935994599559965997>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:35

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.

ага, соціальне житло

Да, это оно: социальное жилье. По 8К евро за метр.


8 000 ЕВРО в Вашингтоне? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37

  airmax78 написав:Рыбальский - давайте поливать г0вном

Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.
Востаннє редагувалось UA в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.

Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?


"13-й район"?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:38

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
Тогда лучше просто загнать сюда 100500 бульдозеров и сделать одну большую строительную площадку для будущих поколений.


Клёвый вариант кстати. Сносить нах районами и строить аналог ФТ или Юнита, только со всей инфраструктурой и боже упаси не из гомноблока.

Да что ж вам всем газоблок плохого сделал? Прекрасный материал. Вон на Подоле в недостроенном бизнес-центре на открытом воздухе стоит ничем не закрытый уже лет 10 и хоть бы что ему.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.

Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ну реально уже притомили 100500 раз по кругу про Прагу
запилите ветку КиевVSПрага и пишите там

а по теме этой ветки есть что сказать???

А Киев vs Амстердам или Франкфурт не напрягает? Или у Вас Эйр в игноре?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:40

  UA написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - давайте поливать г0вном

Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.

Та ладно. В Нью Йорке целые микрорайоны под мостами стоят, а по тем мостам чего только не проложено. И норм.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:41

  airmax78 написав:Да что ж вам всем газоблок плохого сделал? Прекрасный материал. Вон на Подоле в недостроенном бизнес-центре на открытом воздухе стоит ничем не закрытый уже лет 10 и хоть бы что ему.

В застройке частных домов это действительно прекрасный материал.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:43

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - давайте поливать г0вном

Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.

Та ладно. В Нью Йорке целые микрорайоны под мостами стоят, а по тем мостам чего только не проложено. И норм.

В развитый странах, линии 750 кВ в черте городов проходят под землей или под водой.
Ибо санитарная зона.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП.
б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.

Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
Впрочем, в Рыбальском Вы тоже не купили :)
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 22 гру, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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