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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:35
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.
ага, соціальне житло
Да, это оно: социальное жилье. По 8К евро за метр.
8 000 ЕВРО
в Вашингтоне?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
airmax78 написав:
Рыбальский - давайте поливать г0вном
Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.
Востаннє редагувалось UA
в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
Рыба-сом написав: Первый написав:
Один із кращих проектів реновації промки в Парижі реально +- як рибальський.
Теж з набережною в 6 смуг та мостом з товарняками?
"13-й район"?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:38
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Тогда лучше просто загнать сюда 100500 бульдозеров и сделать одну большую строительную площадку для будущих поколений.
Клёвый вариант кстати. Сносить нах районами и строить аналог ФТ или Юнита, только со всей инфраструктурой и боже упаси не из гомноблока.
Да что ж вам всем газоблок плохого сделал? Прекрасный материал. Вон на Подоле в недостроенном бизнес-центре на открытом воздухе стоит ничем не закрытый уже лет 10 и хоть бы что ему.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:38
Первый написав:
Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.
Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:40
Прохожий написав:
ну реально уже притомили 100500 раз по кругу про Прагу
запилите ветку КиевVSПрага и пишите там
а по теме этой ветки есть что сказать???
А Киев vs Амстердам или Франкфурт не напрягает? Или у Вас Эйр в игноре?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:40
UA написав: airmax78 написав:
Рыбальский - давайте поливать г0вном
Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.
Та ладно. В Нью Йорке целые микрорайоны под мостами стоят, а по тем мостам чего только не проложено. И норм.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:41
airmax78 написав:
Да что ж вам всем газоблок плохого сделал? Прекрасный материал. Вон на Подоле в недостроенном бизнес-центре на открытом воздухе стоит ничем не закрытый уже лет 10 и хоть бы что ему.
В застройке частных домов это действительно прекрасный материал.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:43
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Рыбальский - давайте поливать г0вном
Возле Рыбальского проходит ЛЕП 750 кВ.
В развитых странах от таких объектов санитарная зона 800 метров.
Та ладно. В Нью Йорке целые микрорайоны под мостами стоят, а по тем мостам чего только не проложено. И норм.
В развитый странах, линии 750 кВ в черте городов проходят под землей или под водой.
Ибо санитарная зона.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:43
airmax78 написав:
Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП.
б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.
Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
Впрочем, в Рыбальском Вы тоже не купили
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в Вів 22 гру, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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