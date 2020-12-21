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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5994599559965997>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:43

  rjkz написав:
8 000 ЕВРО в Вашингтоне? :mrgreen:

В Вашингтоне цены в ЕВРО?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:48

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП.
б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.

Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили :)

В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:56

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП.
б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.

Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили :)

В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.


Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:58

  BIGor написав:
  Первый написав:Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.

Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів? :mrgreen:



Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:04

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.

Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел.
Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень".
Или это невозможно, идеал достигнут?


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rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:04

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.

Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів? :mrgreen:



Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles

Всегда же можно предположить, что это социальное жилье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:05

  airmax78 написав:Да что ж вам всем газоблок плохого сделал?


Шумку в новой прелести делали? Если нет, то очень скоро узнаете. Хотя беруши как и шторы решают.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06

  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.

Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел.
Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень".
Или это невозможно, идеал достигнут?


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Нет, это переход от ватников и кирзовых сапог к джинсам и кроссовкам. Фазовый переход КРЖН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:07

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Да что ж вам всем газоблок плохого сделал?


Шумку в новой прелести делали? Если нет, то очень скоро узнаете. Хотя беруши как и шторы решают.

Так у меня внутренние стены из полнотелого кирпича. А от внешнего шума газоблок + 10 см (или сколько там) минваты + керамогранит - нормально защищают.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:12

airmax78
А тут і Прага підтягнулася із соціальним багатоповерховим житлом

https://www.philip-frank.com/en/residen ... encevtower
24,7 лямів крон за хату 140 квадратів на 5 поверсі з бомжремонтом

Боюся навіть подумати скільки коштує елітний стандартний хрущик у Празі, за таких цін на соціальне житло в багатоповерхівках
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 гру, 2020 21:23, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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