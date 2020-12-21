Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП. б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.
Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену. В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили
В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.
airmax78 написав:Да не так. Я о ПМ слова плохого бы не сказал, если бы в ПМ: а) не дали заколхозить фасады и он бы по-прежнему выглядел как на макете в ОП. б) если бы жадный UDP не втулил там 2 26-этажных параллелепипеда. Которые там ни у селу ни к городу и которые делают нагрузку на этот парк и в целом микрорайон, зашкаливающей.
Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену. В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили
В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.
Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел. Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень". Или это невозможно, идеал достигнут?
airmax78 написав:Значит вы так и не поняли разницы между ЖК Голосеевский и условным ФТ. Довольно странно, учитывая что вы живете в Праге.
Так Голосеевский ведь кагбэ лучше совпанели и Оркады, но устарел. Условно говоря, построят "новый ФТ" где-то на месте промки на севере Подола, ещё всяких плюшек туда напихают и этажность до 5 снизят - и ФТ вместе с Рыбальским сразу померкнут. Будете про правило трёх Л говорить и "новый уровень". Или это невозможно, идеал достигнут?
Эффект айфона.
Нет, это переход от ватников и кирзовых сапог к джинсам и кроссовкам. Фазовый переход КРЖН.