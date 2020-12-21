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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19
Первый написав:
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
А точно побудують? 23 будинки "в процесі", а на скількох реально помітний рух? САГА фсё?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:21
Первый написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав:
Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили
В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
Ничего, купим в октябре 2021 дешево. В худшем случае - отложим покупку до сентября 2022.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22
drevlyanin написав: Первый написав:
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
А точно побудують? 23 будинки "в процесі", а скількох реально помітний рух? САГА фсё?
Кришталевої кулі не має.
Можливо завтра накивають п’ятами. А можливо і ні
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22
Faceless написав: rjkz написав:
Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.
На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.
Судья:
-Подсудимый, 2 свидетелей видели как вы грабили банк.
-Ваша честь, у меня есть 20 свидетелей, которые этого не видели.
1.Речь шла о топонимах.
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
ЗЫ:Есть украинизм перекрученный на англицизм Файна ТАУН
.
Те кто такое чудит, очевидно носят кроссовки АБИБАС и Смотрят телевизоры ПАНАСКАНИК.
Это маркетинг и те, кто на него ведутся - жертвы его.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:25
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.
На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.
Судья:
-Подсудимый, 2 свидетелей видели как вы грабили банк.
-Ваша честь, у меня есть 20 свидетелей, которые этого не видели.
1.Речь шла о топонимах.
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
ЗЫ:Есть украинизм перекрученный на англицизм Файна ТАУН
.
Те кто такое чудит, очевидно носят кроссовки АБИБАС и Смотрят телевизоры ПАНАСКАНИК.
Это маркетинг и те, кто на него ведутся - жертвы его.
ЖК Новопечерські Ліпки
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:27
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.
Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.
"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?
АНТОНОВИЧА 74-78
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:28
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Да что ж вам всем газоблок плохого сделал?
Шумку в новой прелести делали? Если нет, то очень скоро узнаете. Хотя беруши как и шторы решают.
Так у меня внутренние стены из полнотелого кирпича. А от внешнего шума газоблок + 10 см (или сколько там) минваты + керамогранит - нормально защищают.
Не порядок! А почему внутренние не заменили на газоблок? Прекрасный ведь материал+всё равно ведь сносили большинство. Как тут принято говорить-подтверди свои убеждения реальными действиями!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:29
drevlyanin написав:
Не порядок! А почему внутренние не заменили на газоблок? Прекрасный ведь материал+всё равно ведь сносили большинство. Как тут принято говорить-подтверди свои убеждения реальными действиями!
Дорого
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:31
airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
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