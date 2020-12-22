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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59955996599759985999>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19

  Первый написав:
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован


А точно побудують? 23 будинки "в процесі", а на скількох реально помітний рух? САГА фсё?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:21

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Не ругали б, но и не покупали б там, да? И не Вы один такой. А это влияет на спрос => цену.
В прочем, в Рыбальском Вы тоже не купили :)

В свое время был в шаге от покупки в ПМ, а с Рыбальским просто не повезло. Теща не вовремя нас покинула, сорвав сделку.


Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован

Ничего, купим в октябре 2021 дешево. В худшем случае - отложим покупку до сентября 2022.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22

  drevlyanin написав:
  Первый написав:
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован


А точно побудують? 23 будинки "в процесі", а скількох реально помітний рух? САГА фсё?


Кришталевої кулі не має.
Можливо завтра накивають п’ятами. А можливо і ні
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22

  Faceless написав:
  rjkz написав:Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.

На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.


Судья:
-Подсудимый, 2 свидетелей видели как вы грабили банк.
-Ваша честь, у меня есть 20 свидетелей, которые этого не видели.

1.Речь шла о топонимах.
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?

ЗЫ:Есть украинизм перекрученный на англицизм Файна ТАУН .
Те кто такое чудит, очевидно носят кроссовки АБИБАС и Смотрят телевизоры ПАНАСКАНИК.
Это маркетинг и те, кто на него ведутся - жертвы его.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:25

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими.
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.

На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.


Судья:
-Подсудимый, 2 свидетелей видели как вы грабили банк.
-Ваша честь, у меня есть 20 свидетелей, которые этого не видели.

1.Речь шла о топонимах.
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?

ЗЫ:Есть украинизм перекрученный на англицизм Файна ТАУН .
Те кто такое чудит, очевидно носят кроссовки АБИБАС и Смотрят телевизоры ПАНАСКАНИК.
Это маркетинг и те, кто на него ведутся - жертвы его.
:mrgreen:

ЖК Новопечерські Ліпки
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:27

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это в дальнем зарубежье оно занимает десятилетия. В Украине весь бизнес-класс (в т.ч. моя голосуха и твоя Минская) безнадежно устарели менее чем за один год в 2014-2015м году с появлением ЦП, РТ, Нью Йорк, началом строительства Чикаги по цене, которую раньше просили за Голосуху.


Никто не обратил внимание на такой маркетинговый ход с топонимами?
Почему Диканька, Степовий, Синевир и прочая Патриотика - это "фу-фу-фу не МОПно", а от названий Централ Парк, Нью-Йорк, Чикаго наступает неконтролируемая поллюция?
Это типа если что-то украинское, то обязательно "селонеасфальтированное", а если американское что-то в названии, то мимими. :mrgreen:
Хочешь жить в Нью-Йорке - живи. К чему эти "резиновые куклы"?
После этого говорить об "осознанном выборе"?
Да тут без Фрейда не обойтись.
:mrgreen:

"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?


АНТОНОВИЧА 74-78
:)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:28

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Да что ж вам всем газоблок плохого сделал?


Шумку в новой прелести делали? Если нет, то очень скоро узнаете. Хотя беруши как и шторы решают.

Так у меня внутренние стены из полнотелого кирпича. А от внешнего шума газоблок + 10 см (или сколько там) минваты + керамогранит - нормально защищают.


Не порядок! А почему внутренние не заменили на газоблок? Прекрасный ведь материал+всё равно ведь сносили большинство. Как тут принято говорить-подтверди свои убеждения реальными действиями! :D
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:29

  drevlyanin написав:Не порядок! А почему внутренние не заменили на газоблок? Прекрасный ведь материал+всё равно ведь сносили большинство. Как тут принято говорить-подтверди свои убеждения реальными действиями! :D


Дорого
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:31

  airmax78 написав:ЖК Новопечерські Ліпки


Діброва
Медовий:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:40

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
Тогда лучше просто загнать сюда 100500 бульдозеров и сделать одну большую строительную площадку для будущих поколений.


Клёвый вариант кстати. Сносить нах районами и строить аналог ФТ или Юнита, только со всей инфраструктурой и боже упаси не из гомноблока.


+100000
До кризиса 2008 года был проект реконструкции квартала внутри Стеценко-Гречко-Северо-Сырецкая.
Сначала должны были построить ЖК на месте Миста Квитив, туда переселить из хруЩей, хрюЩи снести и застроить новым жильем с новой инфраструктурой.
Девелоперы - якобы британцы. Проект я видел - симпотно, но пришел 2008 и ... теперь просто Мисто Квитив.
rjkz
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