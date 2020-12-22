Додано: Вів 22 гру, 2020 22:06

airmax78

Эйр, тут такая параллель вырисовывается.

Вы купили где то по полторы метров 130, итого на двести, влетели чуть на Г13а, но то такэ, район относительно Гулливера близкий, все точки зависания в Пт клиентов "мойки" пешком обойти можно, только в ДокерПаб маршрутка долго едет, ремонт даже с ядрЁными плинтусАми не больше куе/метр затянет, всё хорошо, скоро новоселье,пригласите меня и Кинга с Респектом на канистру HYDE.

А Ваш друг/коллега в Амстердаме с зарплатой не выше Вашей на руки купил пять минут от канала ближайшего на Порше911 ночью и когда камеры отключены, купил метров 80, по 11куе, ремонт тоже не сам делал, а по 50евро/час платил тем, кто плинтуса идеально вписывает в углы под двери из коллекции 2022, ипотека теперь до пенсии детей,хоть и под 3%, ездит на велосипеде теперь на канал посмотреть, жуёт селедку вместе с туристами с лучком, всёчикипики.

Вопрос - у кого из вас двоих жизнь удалась?

У вас без ипотеки в столице Сомали где негры в вышиванке часто ходят, шоб не побили, или у него в столице красных фонарей, где каждый пук оплачивается мгновенно и полиция всегда готова помочь новым штрафом?