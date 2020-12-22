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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:42
Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
Квартет
Львівська Брама
Ярославів Град
Покровський Посад
Подол град
Воздвіженка
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:45
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Есть там и 10-этажные дома и выше. Жесткое ограничение по этажности, в основном, в историческом центре. Друг мой в Амстердаме живет в 10-этажном доме в 5 минутах езды от центра, но на месте бывшей промки. На подъездах к Амстердаму есть и 20-этажные дома. То же самое в Вашингтоне.
насколько я понимаю, в Вашингтоне в 20+ этажных домах - социальное жилье.
Ну какое в Вашингтоне социальное жилье? Обычное жилье. Продается и покупается.
ВЫ с ЛУНы упали?
Качественно построенное социальное жилье. В Вашингтоне, как и в Нью-Йорке бедные живут в многоэтажках.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:45
rjkz написав:
"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?
АНТОНОВИЧА 74-78
[/quote]
Скучно. Один из немногих случаев, когда название было в тему.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:58
airmax78 написав: rjkz написав:
8 000 ЕВРО
в Вашингтоне?
В Вашингтоне цены в ЕВРО?
это ВЫ написали.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:02
drevlyanin написав: Первый написав:
Кста, нові черги по 35, 45, і 55-60 за квадрат:-( етап - розмістили оголошення про пошук екскаватора копати котлован
А точно побудують? 23 будинки "в процесі", а на скількох реально помітний рух? САГА фсё?
А кого это останавливало ПРОДАВАТЬ?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:06
airmax78
Эйр, тут такая параллель вырисовывается.
Вы купили где то по полторы метров 130, итого на двести, влетели чуть на Г13а, но то такэ, район относительно Гулливера близкий, все точки зависания в Пт клиентов "мойки" пешком обойти можно, только в ДокерПаб маршрутка долго едет, ремонт даже с ядрЁными плинтусАми не больше куе/метр затянет, всё хорошо, скоро новоселье,пригласите меня и Кинга с Респектом на канистру HYDE.
А Ваш друг/коллега в Амстердаме с зарплатой не выше Вашей на руки купил пять минут от канала ближайшего на Порше911 ночью и когда камеры отключены, купил метров 80, по 11куе, ремонт тоже не сам делал, а по 50евро/час платил тем, кто плинтуса идеально вписывает в углы под двери из коллекции 2022, ипотека теперь до пенсии детей,хоть и под 3%, ездит на велосипеде теперь на канал посмотреть, жуёт селедку вместе с туристами с лучком, всёчикипики.
Вопрос - у кого из вас двоих жизнь удалась?
У вас без ипотеки в столице Сомали где негры в вышиванке часто ходят, шоб не побили, или у него в столице красных фонарей, где каждый пук оплачивается мгновенно и полиция всегда готова помочь новым штрафом?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:12
airmax78 написав: rjkz написав: Faceless написав:
На самом деле ничего подобного. Никто вроде не говорил мимими на Сан-Франциско, а Тетрис в той же категории - не топоним. Так что ваше наблюдение не подтверждается фактами.
Судья:
-Подсудимый, 2 свидетелей видели как вы грабили банк.
-Ваша честь, у меня есть 20 свидетелей, которые этого не видели.
1.Речь шла о топонимах.
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
ЗЫ:Есть украинизм перекрученный на англицизм Файна ТАУН
.
Те кто такое чудит, очевидно носят кроссовки АБИБАС и Смотрят телевизоры ПАНАСКАНИК.
Это маркетинг и те, кто на него ведутся - жертвы его.
ЖК Новопечерські Ліпки
Я повержен.
Печерск....Липки.... Власть...Успех... совсем не маркетинг.
Пофиг, что уже почти не Печерск и совсем не Липки.
Закладывался во времена овоща и лютой дружбы с рп.
Населялся поначалу одними рыгиАналами с сакральными скрепами в голове - им что ТАУНЫ парить или СИТИ? Какова ЦА на то и направлен маркетинг.
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rjkz
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:17
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
8 000 ЕВРО
в Вашингтоне?
В Вашингтоне цены в ЕВРО?
это ВЫ написали.
Я писал про Амстердам. И фото из Амстердама. Но 20-этажные жилые дома есть и в Амстердаме и в Вашингтоне. В Вашингтоне - целые микрорайоны. Никакое не социальное - обычное жилье. С ценой квадрата в районе 4.5-5+куе.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:19
Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22
rjkz написав: Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
реально, может уже достаточно этого...?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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