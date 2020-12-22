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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22
Первый написав: BIGor написав: Первый написав:
Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.
Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів?
Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles
І де пруфи шановний невігласе?
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BIGor
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