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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22
Первый написав: BIGor написав: Первый написав:
Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.
Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів?
Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles
І де пруфи шановний невігласе?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04
rjkz написав: Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
Вибачте але питання було таке:
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:16
Прохожий написав: rjkz написав: Первый написав:
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
реально, может уже достаточно этого...?
КРЖН, не Прага, що не так?
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