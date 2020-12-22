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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5996599759985999

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.

Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів? :mrgreen:



Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles

І де пруфи шановний невігласе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04

  rjkz написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:ЖК Новопечерські Ліпки


Діброва
Медовий:-)


То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?


Вибачте але питання було таке:

2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?

Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:16

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:
Діброва
Медовий:-)


То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?

реально, может уже достаточно этого...?

КРЖН, не Прага, що не так?
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  #<1 ... 5996599759985999
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