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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22
Первый написав: BIGor написав: Первый написав:
Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.
Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів?
Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles
І де пруфи шановний невігласе?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04
rjkz написав: Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
Вибачте але питання було таке:
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:16
Прохожий написав: rjkz написав: Первый написав:
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
реально, может уже достаточно этого...?
КРЖН, не Прага, що не так?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 01:51
Первый написав: rjkz написав: Первый написав:
Діброва
Медовий:-)
То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?
Вибачте але питання було таке:
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
1. что из них топоним? кажется Вы просто не знаете значения этого слова.
2. никто от этих объектов тут не оргазмирует.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 02:14
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:
ЖК Новопечерські Ліпки
Діброва
Медовий:-)
Квартет
Львівська Брама
Ярославів Град
Покровський Посад
Подол град
Воздвіженка
1. Не топоним.
2. Здесь не обсуждается вообще.
3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника.
4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря.
5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ.
6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 02:29
airmax78 написав: rjkz написав:
"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?
АНТОНОВИЧА 74-78
Скучно. Один из немногих случаев, когда название было в тему.[/quote]
Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))
Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.
На них и направлен маркетинг.
Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.
"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
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