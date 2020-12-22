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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5996599759985999

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 63
1. Зросли більш, як на 30%
32%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Сьогодні чітко довів, що в Парижі будуються нові райони в центрі міста із поверховістю більше 6 поверхів.

Чогось чіткості забракло, пруфів немає, цін - немає. Формулювання - більше 6 поверхів - це 7 поверхів? :mrgreen:



Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles

І де пруфи шановний невігласе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04

  rjkz написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:ЖК Новопечерські Ліпки


Діброва
Медовий:-)


То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?


Вибачте але питання було таке:

2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?

Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:16

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:
Діброва
Медовий:-)


То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?

реально, может уже достаточно этого...?

КРЖН, не Прага, що не так?
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 01:51

  Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:
Діброва
Медовий:-)


То есть, ЦА этих ЖК и НУЁРКА и Чикаги одинакова?
Чё Макс там не купил, а купил в ...там где купил?
От Медового (это топоним?) только Уня пИсается, но ему положено.
Диброва? Радикально отличается от Аркады и МЖК ОБОЛОНЬ(Обрий)?


Вибачте але питання було таке:

2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?

Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.


1. что из них топоним? кажется Вы просто не знаете значения этого слова.
2. никто от этих объектов тут не оргазмирует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 02:14

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:ЖК Новопечерські Ліпки


Діброва
Медовий:-)

Квартет
Львівська Брама
Ярославів Град
Покровський Посад
Подол град
Воздвіженка


1. Не топоним.
2. Здесь не обсуждается вообще.
3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника.
4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря.
5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ.
6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 02:29

  airmax78 написав:
  rjkz написав:"Критикуешь - предлагай!" Как бы Вы назвали ЖК Нью Йорк?


АНТОНОВИЧА 74-78
:)

Скучно. Один из немногих случаев, когда название было в тему.[/quote]

Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))
Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.
На них и направлен маркетинг.
Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.
"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:01

Сільські понти

  rjkz написав:Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Є така справа!
Горді мешканці якої небудь захолустної 25-поверхової свічки в Єпенях Києва в розмовах з пересічним говорять : Я живу в Срібному Бору (у ЖК Медовому чи ЖК Хрєновому). Простаки не розуміють, що ця інформація нічого не говорить пересічному.
А треба казати:"я живу на окраїні Святошино, біля залізної дороги, на вул. Федори Пушніної" , чи "я живу на ДВРЗ, на вул. Рогозівській, на кінцевій зупинці трамвая номер 22". І зразу ясно, що за гусі,і чого від їх чекати.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 гру, 2020 07:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:32

  rjkz написав:
1. что из них топоним? кажется Вы просто не знаете значения этого слова.
2. никто от этих объектов тут не оргазмирует.



Читав як не українські назви. Ну Ок.

І шо? Діброва парк не топонім. Мені подобається.
Шо з цим робити? Адресу не знаю.

Медовий. Адресу не знаю.
Подобається уні.
Якщо Вам потрібний конкретна адреса з номером, то на етапі будівництва цього не має. Тому і вводять якийсь ідентифікатор. І шо? Ну назвали позняки 4а, медовий, тетріс. Чи краще продавався б ЖК мордор якби його назвали сади семіраміди замість позняки 4а? Навряд. Так як продати його не завадила і народна назва:-)
Я втратив суть. Підкажіть плз про що мова.

Зи. Простий приклад. Саксаганського 37к. Хз що за будинок. А кажеш будівельну назву і зразу зрозуміло:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:46

  Первый написав:Саксаганського 37к. Хз що за будинок. А кажеш будівельну назву і зразу зрозуміло:-)

Мені зрозуміло, де вул. Саксаганського.
А будівельна назва (Тетріс, Пентіс чи Пеніс) - мені нічого не говорить
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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