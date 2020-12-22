Первый написав:
Навіщо демонструвати невігластво?
clichy-batignolles
І де пруфи шановний невігласе?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22
І де пруфи шановний невігласе?
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04
Вибачте але питання було таке:
2. Назовите хоть 1 ЖК с украинским топонимом от которого тут пИсаются?
Я Вам дав конкретну відповідь на конкретне питання.
Всім процвітання!
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:16
КРЖН, не Прага, що не так?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 23 гру, 2020 01:51
1. что из них топоним? кажется Вы просто не знаете значения этого слова.
2. никто от этих объектов тут не оргазмирует.
Додано: Сер 23 гру, 2020 02:14
1. Не топоним.
2. Здесь не обсуждается вообще.
3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника.
4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря.
5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ.
6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
Додано: Сер 23 гру, 2020 02:29
Скучно. Один из немногих случаев, когда название было в тему.[/quote]
Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))
Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.
На них и направлен маркетинг.
Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.
"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Додано: Сер 23 гру, 2020 07:01
Сільські понти
Є така справа!
Горді мешканці якої небудь захолустної 25-поверхової свічки в Єпенях Києва в розмовах з пересічним говорять : Я живу в Срібному Бору (у ЖК Медовому чи ЖК Хрєновому). Простаки не розуміють, що ця інформація нічого не говорить пересічному.
А треба казати:"я живу на окраїні Святошино, біля залізної дороги, на вул. Федори Пушніної" , чи "я живу на ДВРЗ, на вул. Рогозівській, на кінцевій зупинці трамвая номер 22". І зразу ясно, що за гусі,і чого від їх чекати.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 гру, 2020 07:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 23 гру, 2020 07:32
Читав як не українські назви. Ну Ок.
І шо? Діброва парк не топонім. Мені подобається.
Шо з цим робити? Адресу не знаю.
Медовий. Адресу не знаю.
Подобається уні.
Якщо Вам потрібний конкретна адреса з номером, то на етапі будівництва цього не має. Тому і вводять якийсь ідентифікатор. І шо? Ну назвали позняки 4а, медовий, тетріс. Чи краще продавався б ЖК мордор якби його назвали сади семіраміди замість позняки 4а? Навряд. Так як продати його не завадила і народна назва:-)
Я втратив суть. Підкажіть плз про що мова.
Зи. Простий приклад. Саксаганського 37к. Хз що за будинок. А кажеш будівельну назву і зразу зрозуміло:-)
Всім процвітання!
Додано: Сер 23 гру, 2020 07:46
Мені зрозуміло, де вул. Саксаганського.
А будівельна назва (Тетріс, Пентіс чи Пеніс) - мені нічого не говорить
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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