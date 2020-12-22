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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5997599859996000

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 64
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:D
  Frant написав:А треба казати:"я живу на окраїні Святошино, біля залізної дороги, на вул. Федори Пушніної" , чи "я живу на ДВРЗ, на вул. Рогозівській, на кінцевій зупинці трамвая номер 22". І зразу ясно, що за гусі,і чого від їх чекат


Откуда у Вас такие познания?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:50

  Investor_K написав::D
  Frant написав:А треба казати:"я живу на окраїні Святошино, біля залізної дороги, на вул. Федори Пушніної" , чи "я живу на ДВРЗ, на вул. Рогозівській, на кінцевій зупинці трамвая номер 22". І зразу ясно, що за гусі,і чого від їх чекат


Откуда у Вас такие познания?

Не обращайте внимания.
Его, как с утра накатит, на морализаторство пробивает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:58

  Serg-ik написав:..
Перестраивать в жилую-дорого и долго. К тому же в бывших заводах потолки высокие, а отопления нет. Потому их и сносят под новое строительство ЖК

На Лумумбы, 5 здание "управления башенных кранов" лихо перепилили в Новус, красивый фасад, МОП, охранники, губатые ляди, все как в лучших домах парижа.
Я аж афигел. Сижу в кафе на втором этаже и понимаю, что чотко в этом месте 15-10 лет назад был фоис Айтишиков, что собирали компы, а на месте модного МОПа внизу - мой офис.
Ностальжи
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:14

  antey1969 написав:
  Investor_K написав::D
  Frant написав:А треба казати:"я живу на окраїні Святошино, біля залізної дороги, на вул. Федори Пушніної" , чи "я живу на ДВРЗ, на вул. Рогозівській, на кінцевій зупинці трамвая номер 22". І зразу ясно, що за гусі,і чого від їх чекат


Откуда у Вас такие познания?

Не обращайте внимания.
Его, как с утра накатит, на морализаторство пробивает.

"Позолота вся сотрется, а свиная кожа остается!" Г.Х.Андерсен
Через кілька років від пишних назв житлових комплексів - нічого не залишиться!
Будуть стояти понурі сірі свічки-мурашники в 25-поверхів з брудними стінами, які потрібно фарбувати, а нікому)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 гру, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:14

  Прохожий написав:..
реально, может уже достаточно этого...?

Удав изнасиловал зебру, те собрали суд присяжных и думают, как его наказать. Слонёнок гнусаво предлагает:
— А давайте отрежем удаву хлебальник?
Все всполошились — это уже чересчур, дикость, не в Средние века всё ж живём, нужно что-нибудь другое. Однако идей никаких не родилось, и слонёнок снова загнусил свою шарманку.
Остальные звери истерично на него наорали, но тут попугай говорит:
— Ребята, я придумал — может, лучше отрежем ему хвост?
Слонёнок оживился:
— Да! да! И по самый хлебальник!
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