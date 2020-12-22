Откуда у Вас такие познания?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Откуда у Вас такие познания?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:50
Не обращайте внимания.
Его, как с утра накатит, на морализаторство пробивает.
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:58
На Лумумбы, 5 здание "управления башенных кранов" лихо перепилили в Новус, красивый фасад, МОП, охранники, губатые ляди, все как в лучших домах парижа.
Я аж афигел. Сижу в кафе на втором этаже и понимаю, что чотко в этом месте 15-10 лет назад был фоис Айтишиков, что собирали компы, а на месте модного МОПа внизу - мой офис.
Ностальжи
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:14
"Позолота вся сотрется, а свиная кожа остается!" Г.Х.Андерсен
Через кілька років від пишних назв житлових комплексів - нічого не залишиться!
Будуть стояти понурі сірі свічки-мурашники в 25-поверхів з брудними стінами, які потрібно фарбувати, а нікому)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 гру, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:14
Удав изнасиловал зебру, те собрали суд присяжных и думают, как его наказать. Слонёнок гнусаво предлагает:
— А давайте отрежем удаву хлебальник?
Все всполошились — это уже чересчур, дикость, не в Средние века всё ж живём, нужно что-нибудь другое. Однако идей никаких не родилось, и слонёнок снова загнусил свою шарманку.
Остальные звери истерично на него наорали, но тут попугай говорит:
— Ребята, я придумал — может, лучше отрежем ему хвост?
Слонёнок оживился:
— Да! да! И по самый хлебальник!
|