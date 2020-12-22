Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:.. реально, может уже достаточно этого...?
Удав изнасиловал зебру, те собрали суд присяжных и думают, как его наказать. Слонёнок гнусаво предлагает: — А давайте отрежем удаву хлебальник? Все всполошились — это уже чересчур, дикость, не в Средние века всё ж живём, нужно что-нибудь другое. Однако идей никаких не родилось, и слонёнок снова загнусил свою шарманку. Остальные звери истерично на него наорали, но тут попугай говорит: — Ребята, я придумал — может, лучше отрежем ему хвост? Слонёнок оживился: — Да! да! И по самый хлебальник!
Квартет Львівська Брама Ярославів Град Покровський Посад Подол град Воздвіженка
1. Не топоним. 2. Здесь не обсуждается вообще. 3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника. 4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря. 5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ. 6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
airmax78 написав: Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.))) Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд. На них и направлен маркетинг. Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США. "Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на Монреаль
Но собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело. Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы. При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна
В марте 2019 года я принял жесткое решение вернуться к операционному управлению компанией, и тут началось самое интересное. Майборода неделю за неделей не мог мне дать четкие данные по результатам 2017 – 2018 годов (именно в это время я не занимался операционной деятельность, так как стал народным депутатом, все было передано в управление менеджерам). В итоге я попытался ввести внешний аудит, и тут начали возникать вопросы. 30% доходов уходило на административные, маркетинговые и иные подобные непонятные мне ежемесячные затраты. Так, например, пресс-секретарь МВД времен Захарченко Бурлаков, приведенный Татаровым в компанию в качестве руководителя маркетинговой службы, расходовал на рекламу больше 25 млн. грн. в месяц. К слову сказать, на данный момент этот Бурлаков работает адвокатом в адвокатской фирме Татарова, что дает мне все основания предолагать совместное участии в распиливании "рекламных" средств "Укрбуда". При этом и возникли у меня вопросы касательно сумм на так называемое решение "сложных вопросов", которые были не в моих отчетах, а в отчетах Якусевича, Майбороды, Мармыша и Татарова. На требование объяснить траты на сотни миллионов гривен так называемые менеджеры показывали друг на друга пальцем.
- По моему решению Мармыш передал Андрею Холодову деньги, всего было передано от меня 2 миллиона долларов. В знак наших новых отношений мы часто стали встречаться с Холодовым в апреле-июне 2019-го. Холодов отвечал за половину (пять) округов "слуг народа" в Киеве. И ему нужны были деньги на проведение выборов. Плюс по его просьбе я передал все билборды "Укрбуда" для избирательной кампании Холодова. Холодов говорил, что у него 25 депутатов, свой депутатский корпус, плюс он хвастался, что они кумовья с Медведчуком. В свадебном салоне на метро "Арсенальная" (там салон его жены) мы постоянно встречались.
akurt написав:ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗАКОРДОННОЇ НЕРУХОМОСТІ
change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах))) Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму ))) Питання, хто за це заплатить? ))) Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді ))) Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.
Думки цікаві, але є РЕАЛЬНІСТЬ.
Мої респонденти в США - в Сан Форанцисько та в Лос Анджелісі - повідомляють наступне: 1. Вартість оренди квартир в Сан Францисько впала в середньому на 1000 доларів (!!!) на місяць. Тобто те, за що платили рік тому 4 500 - 5 500 доларів на місяць - зараз НАМАГАЮТЬСЯ (!!!) здати за 3 500 - 4 500 доларів на імсяць. Багато житла не здається - стоять квартири пусті. 2. Пункт 1 стосується ЦЕТРА МІСТА. НІКОМУ не потрібні квартири в центрі. Мої респонденти пояснюють так: всі сидять по хатках та працюють віддалено - то навіщо платити зайві гроші за оренду квартири в центрі? НЕМАЄ ніякого сенсу - і не платять. Але це пояснення номер один. Пояснення номер 2: велика кількість "старт-ап"-ів ПРОСТО закрилася, пішла в небуття - всіх звільнили. І таких звільнених дуже багато. Пояснення номер 3: всі, хто зробив помилку - пішов добровілно на "вільні хліба" з потужних фірм та корпорацій - дуже програли, сидять рахують кожну копійку та якщо живуть, то платять працівникам (в тому числя найнятим в Україні) суто копійки - аби вижили якось. 3. Всі відомі та потужні фірми відправили всіх свої працівників на віддалену роботу із словами: "Вважайте, що то - навічно" 4. Всі відомі та потужні фірми фірми раптом зрозуміли, що даремно платили велетенські гроші за оренду офісних приміщень, приміром фірма SiteCore (філія є в Україні) платила щомісяця за оренду двоповерхової офісної будівлі 250 000 доларів (!!!!!) на місяць. ВЖЕ НЕ ОРЕНДУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ. 5. ВАЖЛИВО: не зменшилася ні на 1 цент оренда приміщінь в ближніх приміських територіях Сан Фоанцисько та Лос Анджлеса. Аренда в приміських містечках типу Sausalito, Mill Valley, Palo Alto не впала ні на один цент. Вартість квартир не впала ні на один цент. 6. Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. В багатьох "наче очі відкрилися", за що платили так дорого. Тенденція: підвищилася вимога до якісного життя за ті самі гроші або навіть дешевше. ЯКІСТЬ!!!!!! 7. ДУЖЕ серьйозно розглядаєтсья питання: якщо можна працювати вдома і нічого, крім інтеренту не потрібно, чи не варто переїхати із США...
akurt написав:ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗАКОРДОННОЇ НЕРУХОМОСТІ
change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах))) Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму ))) Питання, хто за це заплатить? ))) Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді ))) Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.
Думки цікаві, але є РЕАЛЬНІСТЬ.
Мої респонденти в США - в Сан Форанцисько та в Лос Анджелісі - повідомляють наступне: 1. Вартість оренди квартир в Сан Францисько впала в середньому на 1000 доларів (!!!) на місяць. Тобто те, за що платили рік тому 4 500 - 5 500 доларів на місяць - зараз НАМАГАЮТЬСЯ (!!!) здати за 3 500 - 4 500 доларів на імсяць. Багато житла не здається - стоять квартири пусті. 2. Пункт 1 стосується ЦЕТРА МІСТА. НІКОМУ не потрібні квартири в центрі. Мої респонденти пояснюють так: всі сидять по хатках та працюють віддалено - то навіщо платити зайві гроші за оренду квартири в центрі? НЕМАЄ ніякого сенсу - і не платять. Але це пояснення номер один. Пояснення номер 2: велика кількість "старт-ап"-ів ПРОСТО закрилася, пішла в небуття - всіх звільнили. І таких звільнених дуже багато. Пояснення номер 3: всі, хто зробив помилку - пішов добровілно на "вільні хліба" з потужних фірм та корпорацій - дуже програли, сидять рахують кожну копійку та якщо живуть, то платять працівникам (в тому числя найнятим в Україні) суто копійки - аби вижили якось. 3. Всі відомі та потужні фірми відправили всіх свої працівників на віддалену роботу із словами: "Вважайте, що то - навічно" 4. Всі відомі та потужні фірми фірми раптом зрозуміли, що даремно платили велетенські гроші за оренду офісних приміщень, приміром фірма SiteCore (філія є в Україні) платила щомісяця за оренду двоповерхової офісної будівлі 250 000 доларів (!!!!!) на місяць. ВЖЕ НЕ ОРЕНДУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ. 5. ВАЖЛИВО: не зменшилася ні на 1 цент оренда приміщінь в ближніх приміських територіях Сан Фоанцисько та Лос Анджлеса. Аренда в приміських містечках типу Sausalito, Mill Valley, Palo Alto не впала ні на один цент. Вартість квартир не впала ні на один цент. 6. Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. В багатьох "наче очі відкрилися", за що платили так дорого. Тенденція: підвищилася вимога до якісного життя за ті самі гроші або навіть дешевше. ЯКІСТЬ!!!!!! 7. ДУЖЕ серьйозно розглядаєтсья питання: якщо можна працювати вдома і нічого, крім інтеренту не потрібно, чи не варто переїхати із США...
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