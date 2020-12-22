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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:49
Первый написав: flyman написав: Investor_K написав:
То краще вкладати у житлову нерухомість? Чи чекати кризису?
його не тре чекати, він уже є.
такі тенденції в економіці №1https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5129107#p5129107
akurt написав:ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗАКОРДОННОЇ НЕРУХОМОСТІ
Думки цікаві, але є РЕАЛЬНІСТЬ.
Мої респонденти в США - в Сан Форанцисько
та в Лос Анджелісі
- повідомляють наступне:
1. Вартість оренди квартир в Сан Францисько впала в середньому на 1000 доларів (!!!) на місяць. Тобто те, за що платили рік тому 4 500 - 5 500 доларів на місяць - зараз НАМАГАЮТЬСЯ (!!!) здати за 3 500 - 4 500 доларів на імсяць. Багато житла не здається - стоять квартири пусті.
2. Пункт 1 стосується ЦЕТРА МІСТА. НІКОМУ не потрібні квартири в центрі.
Мої респонденти пояснюють так: всі сидять по хатках та працюють віддалено
- то навіщо платити зайві гроші за оренду квартири в центрі? НЕМАЄ ніякого сенсу - і не платять. Але це пояснення номер один. Пояснення номер 2: велика кількість "старт-ап
"-ів ПРОСТО закрилася, пішла в небуття - всіх звільнили. І таких звільнених дуже багато. Пояснення номер 3: всі, хто зробив помилку - пішов добровілно на "вільні хліба" з потужних фірм та корпорацій - дуже програли
, сидять рахують кожну копійку та якщо живуть, то платять працівникам (в тому числя найнятим в Україні
) суто копійки - аби вижили якось.
3. Всі відомі та потужні фірми відправили всіх свої працівників на віддалену роботу із словами: "Вважайте, що то - навічно"
4. Всі відомі та потужні фірми фірми раптом зрозуміли, що даремно платили велетенські гроші за оренду офісних приміщень, приміром фірма SiteCore
(філія є в Україні) платила щомісяця за оренду двоповерхової офісної будівлі 250 000 доларів (!!!!!) на місяць. ВЖЕ НЕ ОРЕНДУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ.
5. ВАЖЛИВО: не зменшилася ні на 1 цент оренда приміщінь в ближніх приміських територіях Сан Фоанцисько та Лос Анджлеса. Аренда в приміських містечках типу Sausalito, Mill Valley, Palo Alto не впала ні на один цент. Вартість квартир не впала ні на один цент.
6. Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. В багатьох "наче очі відкрилися", за що платили так дорого. Тенденція: підвищилася вимога до якісного життя за ті самі гроші або навіть дешевше. ЯКІСТЬ!!!!!!
7. ДУЖЕ серьйозно розглядаєтсья питання: якщо можна працювати вдома і нічого, крім інтеренту не потрібно, чи не варто переїхати із США...
Як ця інформація « Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. » вплинула на Вашу стратегію оточення Києва?
Поліпшення цоколя кавалірками і повноцінною 1к, відповідно ремонт від $300 на м2.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:13
Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))
Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.
На них и направлен маркетинг.
Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.
"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на Монреаль
Но собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело.
Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы.
При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна
House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:25
Если сравнить условный централ парк с условным синевиром, то окажется что дело не в названии. Пересичный купит то, что лучше. Комплексы у застройщиков, которые дают название своим домам и , судя по всему, украинское у них ассоциируется с гвном. (Не в каждом случае конечно, но в 60% случаев) самому не нравятся названия в честь амерских городов, но, к сожалению, мы не участвуем в разработке названий.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:40
BIGor написав:
..
House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.
Забыли упомянуть
Art -
Park -
Lake -
Club -
Luxury -
City -
Sky -
Hills -
и т.д. и т.п.
Нужно привлекать отечественные топонимы, такие знакомые и полюбившиеся обывателям, скажем, "Горишни Плавни"
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