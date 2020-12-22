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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59996000600160026003>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 64
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
16
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:13

  Faceless написав:
rjkz написав:
  airmax78 написав:
Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))
Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.
На них и направлен маркетинг.
Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.
"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на Монреаль :mrgreen:

Но собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело.
Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы.
При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна

House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:25

Если сравнить условный централ парк с условным синевиром, то окажется что дело не в названии. Пересичный купит то, что лучше. Комплексы у застройщиков, которые дают название своим домам и , судя по всему, украинское у них ассоциируется с гвном. (Не в каждом случае конечно, но в 60% случаев) самому не нравятся названия в честь амерских городов, но, к сожалению, мы не участвуем в разработке названий.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:40

  BIGor написав:..
House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.

Забыли упомянуть
Art -
Park -
Lake -
Club -
Luxury -
City -
Sky -
Hills -
и т.д. и т.п.
Нужно привлекать отечественные топонимы, такие знакомые и полюбившиеся обывателям, скажем, "Горишни Плавни"
ЗЫ Имеют право на жизнь рандомные комбинации вышеуказаных префиксов и постфиксов, например, Luxury Hills, Art-Lake и т.д. Базовое знание комбинаторики подсказывает, что пол-города можно застроить ЖК с подобными де6ильными названиями
Востаннє редагувалось sequence в Сер 23 гру, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.
В какой валюте?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54

  sequence написав:
  BIGor написав:..
House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.

Забыли упомянуть
Art -
Park -
Lake -
Club -
Luxury -
City -
Sky -
Hills -
и т.д. и т.п.
Нужно привлекать отечественные топонимы, такие знакомые и полюбившиеся обывателям, скажем, "Горишни Плавни"
ЗЫ Имеют право на жизнь рандомные комбинации вышеуказаных префиксов и постфиксов, например, Luxury Hills, Art-Lake и т.д. Базовое знание комбинаторики подсказывает, что пол-города можно застроить ЖК с подобными де6ильными названиями


Хуторяне любят всё блестящее, "модное" и заграничное. Потому, что хуторяне очень не любят себя. И есть за что. :D
Востаннє редагувалось artlife в Сер 23 гру, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:56

https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/ya ... -ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:12

  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.

Интересно, что только украинский проект (в поле возле Крюковщины, т.е. земля там вроде как не должна быть золотой) имеет 12-15 этажей.
Впрочем, об этом киевском "нюансе" уже в теме писали не раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:22

  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.

Расстояние между домами посмотрите, и поймете, что это просто несравнимо
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:31

  sequence написав:
  BIGor написав:..
House +5% к прайсу.
Сoncept +5% к прайсу.
Residence + 10% к прайсу.
Американский топоним +5% к прайсу.
Канадский +5% к прайсу.
Британский + 10% к прайсу.
Закомплексованые люди должны платить больше.

Забыли упомянуть
Art -
Park -
Lake -
Club -
Luxury -
City -
Sky -
Hills -
и т.д. и т.п.
Нужно привлекать отечественные топонимы, такие знакомые и полюбившиеся обывателям, скажем, "Горишни Плавни"
ЗЫ Имеют право на жизнь рандомные комбинации вышеуказаных префиксов и постфиксов, например, Luxury Hills, Art-Lake и т.д. Базовое знание комбинаторики подсказывает, что пол-города можно застроить ЖК с подобными де6ильными названиями

ЖК Перлина ДВРЗ
ЖК Краматорский
ЖК Марганец
ЖК Авдеевский
Звучит окуенно патриотично и вызываемые ассоциации прямо таки взорвут продажи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:32

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

Якщо кумусь цікаво куди Долярчик івестував, то тут виклав фото
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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