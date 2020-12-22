Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.))) Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд. На них и направлен маркетинг. Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США. "Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?"
Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на Монреаль
Но собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело. Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы. При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна
1. Наконец-то нашелся человек, который знает смысл слова "топоним". 2. Так а я о чем? Назови украинскими топонимами и "фу-фу-фу". Про совгостинницы - эт перебор, Союз 30 лет как того. Почему назвать ЖК "Одесский" Заратустра не позволяет, я "Варшавские" даже с + можно...или это такой крест? Я знаю, в Польше все очень религиозны...католики...Где рядом с Варшавским костел я спрашиваю???!!! 3. То что восторга не вызывают - это не говорит что девелопер не пытался всунуть - г.но, завернутое в красивую этикетку. 4. Я про Патриотику как раз и писал - украинские топонимы. Почему не построить что-то более приличное с такими названиями? Или назвать чтото более приличное.Давайте переименуем Аю-Даг в Нью-Йорк и наоборот. Поверьте, настоящему Нью-Йорку это будет комплимент с его средним уровнем качества жилья на уровне бараков. Так нет-же. Почему в НЙ нет ЖК а в Торонто БЦ KYIV?
hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
Расстояние между домами посмотрите, и поймете, что это просто несравнимо
Ну вот сами и посмотрите. Свежая жилая застройка в Амстердаме:
airmax78 написав:Квартет Львівська Брама Ярославів Град Покровський Посад Подол град Воздвіженка
1. Не топоним. 2. Здесь не обсуждается вообще. 3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника. 4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря. 5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ. 6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
РИБАЛЬСКИЙ Мат и шах!
Все таки посмотрите в толковом словаре (для бестолковых) значение слова топоним.
BIGor написав:House +5% к прайсу. Сoncept +5% к прайсу. Residence + 10% к прайсу. Американский топоним +5% к прайсу. Канадский +5% к прайсу. Британский + 10% к прайсу. Закомплексованые люди должны платить больше.
При этом новострой с самыми дорогими квартирами в Нью-Йорке носит скромное название "432"
hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
Расстояние между домами посмотрите, и поймете, что это просто несравнимо
Ну вот сами и посмотрите. Свежая жилая застройка в Амстердаме:
В той статье с Хмарочоса речь идёт о пригородных ЖК. В Вашем случае - городская застройка 2-5 этажей (а не 12-15 как в Крюковщине).
rjkz написав:1. Не топоним. 2. Здесь не обсуждается вообще. 3. Не топоним, некий намек на название улицы, но с таким-же успехом так могли звать главного архитектора проекта или его собутыльника. 4. Не топоним. Просто находится возле Покровского монастыря. 5. Топоним, но здесь не обскждается СОВСЕМ. 6. Топоним, кроме ВАС не вспомню ето от этого "чуда" тут в восторге.
РИБАЛЬСКИЙ Мат и шах!
Все таки посмотрите в толковом словаре (для бестолковых) значение слова топоним.
А Вы сами смотрели? Точно смотрели? Или Вы не в курсе как называется остров, на котором строится ЖК?
hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
Расстояние между домами посмотрите, и поймете, что это просто несравнимо
Ну вот сами и посмотрите. Свежая жилая застройка в Амстердаме:
Опять Вы передергиваете. Лепите 3-4 этажную застройку как пример. Ну ок, давайте сравним подобное с подобным. Выдайте ка нам на гора хотя бы 5 этажей на набережной, чтобы можно было гордиться и заткнуть за пояс клятый Амстердам.
rjkz написав: 1. что из них топоним? кажется Вы просто не знаете значения этого слова. 2. никто от этих объектов тут не оргазмирует.
Читав як не українські назви. Ну Ок.
І шо? Діброва парк не топонім. Мені подобається. Шо з цим робити? Адресу не знаю.
Медовий. Адресу не знаю. Подобається уні. Якщо Вам потрібний конкретна адреса з номером, то на етапі будівництва цього не має. Тому і вводять якийсь ідентифікатор. І шо? Ну назвали позняки 4а, медовий, тетріс. Чи краще продавався б ЖК мордор якби його назвали сади семіраміди замість позняки 4а? Навряд. Так як продати його не завадила і народна назва:-) Я втратив суть. Підкажіть плз про що мова.
Зи. Простий приклад. Саксаганського 37к. Хз що за будинок. А кажеш будівельну назву і зразу зрозуміло:-)
ЭЭЭ... 1. На этапе строительства нет адреса? Значит не завершен процесс получения разрешительной документации. Потому что суд не может постановить снести самострой Нью-Йорк. Так и до международного скандала не далеко. Даже Ылитный АППС на этапе строительства имел адрес. А ведь это не кошерный тут ДСК-4. Как так? 2. То что Вам говорит название, но не говорит адрес - это говорит только о том, что Вы продаете новострои. Не обижайтесь, это видно без микроскопа. Мне Саксаганского 37К говорит как минимум, что дом на улице Саксаганского. А то что его пафосно назвали, человеку далекому от операций с недвигой ничего не скажет. Там может быть что угодно и это может быть ГДЕ угодно.