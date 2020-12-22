Додано: Сер 23 гру, 2020 13:45

Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав:

Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))

Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.

На них и направлен маркетинг.

Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США.

"Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?" Я уже писАл ))), что у ВАС конкретно-образное мышление. Не обижайтесь, это просто классификация, а не диагноз.)))Таких людей большинство, им нужны названия, которые несут образы, символы и тд.На них и направлен маркетинг.Мне нужна информация. Большинство людей не сидит на этом форуме. Им что Нью-йорк, что Сан-Франциско - только названия городов в США."Встретимся в Нью-Йорке". -"Ок, заказываю билет на самолет" -"Та не, не там, в Киеве" "Где в Киеве?" "На Антоновича 74-78" "Сразу нельзя сказать? к чему этот трындеж?" Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на Монреаль



Но собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело.

Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы.

При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна Зато уже сейчас можно жить в Нью-Йорке и работать через дорогу в Торонто, из которого вид на МонреальНо собственно к чему я. Есть и комплексы с названиями-топонимами, которые восторга не вызывают, потому совсем не в топониме дело.Почему не называют местными торонимами? Наверное, потому, что назови комплекс Харків, Львів, Дніпро, Одеса - ассоциации будут с совдеповской гостиницей. Впрочем, у домов Патриотики, например, в названиях вовсю использовались и украинские топонимы.При этом американские топонимы не превалируют в названиях комплексов, так что, опять таки, ваша теория тут несостоятельна

1. Наконец-то нашелся человек, который знает смысл слова "топоним".2. Так а я о чем? Назови украинскими топонимами и "фу-фу-фу". Про совгостинницы - эт перебор, Союз 30 лет как того. Почему назвать ЖК "Одесский" Заратустра не позволяет, я "Варшавские" даже с + можно...или это такой крест? Я знаю, в Польше все очень религиозны...католики...Где рядом с Варшавским костел я спрашиваю???!!!3. То что восторга не вызывают - это не говорит что девелопер не пытался всунуть - г.но, завернутое в красивую этикетку.4. Я про Патриотику как раз и писал - украинские топонимы. Почему не построить что-то более приличное с такими названиями? Или назвать чтото более приличное.Давайте переименуем Аю-Даг в Нью-Йорк и наоборот. Поверьте, настоящему Нью-Йорку это будет комплимент с его средним уровнем качества жилья на уровне бараков. Так нет-же. Почему в НЙ нет ЖК а в Торонто БЦ KYIV?